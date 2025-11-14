AMERIČKA PJEVAČICA

Lejdi Gaga šokirala: Otišla sam u bolnicu na psihijatrijsku njegu

Gaga je u to vrijeme bila u jednom od najzahtjevnijih perioda karijere

E. A.

14.11.2025

Lejdi Gaga je otvoreno govorila o mentalnom zdravlju tokom jednog od najintenzivnijih perioda karijere.

U intervjuu za Rolling Stone, pop ikona priznaje da je snimanje filma “Zvijezda je rođena” obavljala dok je uzimala litijum, lijek za tretiranje i prevenciju maničnih epizoda.

- Jednog dana mi je sestra rekla: ‘Više te ne vidim' - prisjeća se Gaga.

- Jednog dana otišla sam u bolnicu na psihijatrijsku njegu. Trebalo mi je da napravim pauzu. Nisam mogla ništa… Potpuno sam se srušila. Bilo je stvarno strašno. Bilo je trenutaka kada nisam mislila da ću se oporaviti. Osjećam se stvarno srećno što sam živa. Znam da zvuči dramatično, ali znamo kako ovo može da se završi -  napominje Gaga.

Snimanje filma “Zvijezda je rođena”, u kojem igra uz Bredlija Kupera, počelo je u aprilu 2017, dok je nekoliko mjeseci ranije bila zvijezda nastupa na Superboulu i promovisala album “Joanne”.

Turneja po imenu albuma počela je u avgustu 2017, nakon završetka snimanja filma, ali je Gaga morala da otkaže posljednjih 10 nastupa.

Film je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji 2018, a turneja za film i dalje ju je pratila, sve do Oskara 2019, gdje je Gaga bila nominovana za najbolju glumicu i osvojila Oskara za najbolju originalnu pjesmu “Shallow”.

