Lejdi Gaga šokirala: Otišla sam u bolnicu na psihijatrijsku njegu

Lejdi Gaga je otvoreno govorila o mentalnom zdravlju tokom jednog od najintenzivnijih perioda karijere.

U intervjuu za Rolling Stone, pop ikona priznaje da je snimanje filma “Zvijezda je rođena” obavljala dok je uzimala litijum, lijek za tretiranje i prevenciju maničnih epizoda.

- Jednog dana mi je sestra rekla: ‘Više te ne vidim' - prisjeća se Gaga.

- Jednog dana otišla sam u bolnicu na psihijatrijsku njegu. Trebalo mi je da napravim pauzu. Nisam mogla ništa… Potpuno sam se srušila. Bilo je stvarno strašno. Bilo je trenutaka kada nisam mislila da ću se oporaviti. Osjećam se stvarno srećno što sam živa. Znam da zvuči dramatično, ali znamo kako ovo može da se završi - napominje Gaga.

Gaga je u to vrijeme bila u jednom od najzahtjevnijih perioda karijere.