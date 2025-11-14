Nikolina Pišek u žestokom sukobu s bivšim svekrom: "Od njega želim samo materijalno što mi pripada"

Nikolina Pišek oglasila se i oštro odgovorila svekru Viktoru Ristoviću, poznatijem kao Miša Grof, nakon što se spor oko imovine nastavio, a ostavinska rasprava još uvijek nije započela. Prema navodima voditeljice, cijeli postupak stoji upravo zbog poduzetnika koji, kako tvrdi, na sve načine pokušava usporiti ili zaustaviti podjelu imovine između sebe, udovice svog sina i ostalih članova porodice.

U razgovoru za Kurir, Nikolina naglašava da od bivšeg svekra ne zahtijeva ništa više od onoga što joj zakonski pripada.

- Tačno je da me od Viktora Ristovića zanima samo materijalno, ali isključivo ono što mi po zakonu pripada! Ne samo meni, već i mojoj kćeri. Želim samo da se slučaj konačno pokrene i da dođemo na sud, gdje ćemo iznositi činjenice, a ne laži i insinuacije - poručila je odlučno.

Udovica tvrdi da je Miša Grof u Hrvatskoj uklonjen iz nekoliko sudskih procesa jer, kako navodi, nije poštovao rokove i nikada nije dostavio dokaze koje je obećavao.

- Sud je odlučio da više nema vremena čekati da on nešto ‘priloži’. Više puta je bio pozivan, odgađao, i na kraju ništa. To dovoljno govori o njegovom odnosu prema istini - rekla je.

Nikolina nadalje tvrdi da Miša ima pristup stanu koji je, prema proceduri, trebao biti zapečaćen od smrti njezina supruga Vidoja do početka ostavinske rasprave, te da je u tom periodu mogao ukloniti dokumentaciju i druge materijale važne za postupak.

- Te noći kada je moj muž umro, policija je ključeve stana predala Miši! Vidoje je bio poznat po tome što je sve uredno čuvao i dokumentirao. A znamo svi ko je jedini imao pristup tim papirima - istaknula je, jasno aludirajući na svog svekra.

Dodaje i da čeka formiranje ostavinske rasprave, kao i da postoje kupoprodajni ugovori za određene nekretnine nastali prije 2013. godine, koji još nisu uneseni u katastar.

Osvrnula se i na Mišine tvrdnje da planira pokloniti određene umjetnine muzeju.

- Ne znam je li svjestan koliko lupa! Nijedna ozbiljna država ne bi prihvatila kao poklon stvari za koje zna da su predmet ostavinskog postupka! To nije po zakonu i ne znam koji bi se muzej tako kompromitirao - zaključila je Nikolina.

Kako Kurir prenosi, predmet ostavinske rasprave trebale bi biti brojne pokretne stvari, kao i umjetnine koje je posjedovao Vidoje Ristović. Što se tiče nekretnina u zgradi na Vračaru, prema podacima iz katastra nepokretnosti, Miša Grof ima četiri stana na svoje ime, dok se jedan vodi na Vidojevu majku Mariju Zdravković.