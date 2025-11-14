Saša Kovačević vjerio djevojku, a sada otkrio da li je trudna: "Ja jedva čekam"

Pjevač Saša Kovačević nedavno je vjerio svoju izabranicu Zoranu Tasovac, a sada je otkrio da jedva čeka da se ostvare u ulozi roditelja.

- Priželjkujem taj momenat i svi koji me poznaju znaju da volim djecu. Gdje god da krenem, ja s djecom izgubim pola sata. Za svadbu ne žurimo. Ne volim ovakve stvari da planiram, volim da se dešavaju spontano i da nisu fejk - rekao je pjevač.

Inače, Saša je Zoranu vjerio u Grčkoj, a sada je otkrio i nekoliko detalja iz njihovog zajedničkog života.

- Dopunjujemo jedno drugo i kada je ona u obavezama oko Iskre i školice, ja uskočim u kuhinju - otkrio je Kovačević u emisiji „Stars specijal“.

Ove godine Saša je posebno privukao pažnju javnosti – spektakularna veridba o kojoj se i dalje priča, kao i skupocjeni prsten, izazvali su brojne reakcije.

- Meni je to čin koji samo obilježava neku vezu, ali mi smo vereni već skoro osam godina, od kada smo se upoznali. Ništa se nije promijenilo poslije veridbe, funkcionišemo kao i do sada. Suština svega je da nađeš partnera koji ti odgovara po više osnova. Ne treba srljati i praviti porodicu pošto-poto, jer ta zaljubljenost svima nama traje prvih godinu dana – tada smo svi ludi. Ali treba pojesti džak soli. I neko sa mnom. Da vidimo da li jedno drugom odgovaramo - rekao je Saša Kovačević.