Kardi Bi rodila sina: Reperica po četvrti put postala majka, otkrila detalje "novog poglavlja"

Američka reperica Kardi Bi postala je majka po četvrti put, a njen predstavnik potvrdio je da je 33-godišnja zvijezda na svijet donijela dječaka. I mama i beba osjećaju se dobro. Ovo je ujedno njeno prvo dijete s NFL igračem Stefonom Digsom.

Radosnu vijest Kardi je podijelila na Instagramu, objavivši video u kojem izvodi pjesmu Hello sa novog albuma „Am I the Drama?“. Uz objavu je poručila da joj je ovo životno razdoblje donijelo sve najljepše – novu muziku, novi album i još jednu bebu – što joj, kako kaže, daje dodatnu snagu da bude najbolja verzija sebe.

Istaknula je da se fokusira na lični rast, prihvatanje sebe i unutrašnji mir:

- Ovo novo poglavlje je ‘ja protiv sebe’. Učila sam, iscijelila se i konačno prihvatila ženu kakva sam danas“, napisala je reperica, dodajući da se priprema za turneju, radi na mentalnom i fizičkom zdravlju i osjeća jačom nego ikad.