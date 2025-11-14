Kardi Bi rodila sina: Reperica po četvrti put postala majka, otkrila detalje "novog poglavlja"

14.11.2025

Američka reperica Kardi Bi postala je majka po četvrti put, a njen predstavnik potvrdio je da je 33-godišnja zvijezda na svijet donijela dječaka. I mama i beba osjećaju se dobro. Ovo je ujedno njeno prvo dijete s NFL igračem Stefonom Digsom.

Radosnu vijest Kardi je podijelila na Instagramu, objavivši video u kojem izvodi pjesmu Hello sa novog albuma „Am I the Drama?“. Uz objavu je poručila da joj je ovo životno razdoblje donijelo sve najljepše – novu muziku, novi album i još jednu bebu – što joj, kako kaže, daje dodatnu snagu da bude najbolja verzija sebe.

Istaknula je da se fokusira na lični rast, prihvatanje sebe i unutrašnji mir:

- Ovo novo poglavlje je ‘ja protiv sebe’. Učila sam, iscijelila se i konačno prihvatila ženu kakva sam danas“, napisala je reperica, dodajući da se priprema za turneju, radi na mentalnom i fizičkom zdravlju i osjeća jačom nego ikad.

Javnost je za trudnoću saznala nakon njenog gostovanja u emisiji CBS Mornings sa Gejl King, gdje je potvrdila da očekuje dijete sa Digsom. Tada je naglasila da uspijeva uskladiti majčinstvo i karijeru, dok je u razgovoru za podcast On Purpose kod Džeja Šetija kazala da želi da njena djeca jednog dana nadmaše nju – odgajajući ih uz puno ljubavi, ali i jasnih granica.

Njena veza sa Stefonom Digsom postala je javna krajem 2024. godine, a prvi put su se zajedno pojavili pred kamerama u maju 2025., na utakmici između Seltiksa i Niksa. Kardi je kasnije priznala da je trudnoću dugo skrivala, sve dok se nije osjećala spremnom da lijepu vijest podijeli s publikom.

