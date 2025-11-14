Pjevačica brutalno izvrijeđala Elona Maska: "Je*ena jadna pi*kasta ku*ka i kukavica"

Pjevačica Bili Eliš (Billie Eilish) nije štedjela riječi za Elona Maska (Musk), nazvavši ga "je*enom jadnom pi*kastom kučkom i kukavicom" nakon vijesti da je tehnološki mogul na putu da postane prvi svjetski bilijunaš. Svoj je bijes iskazala u nizu objava na Instagramu, predlažući kako bi Musk mogao iskoristiti svoje golemo bogatstvo u filantropske svrhe.

Što bi sve mogao učiniti?

Eilš (23) je podijelila objavu s profila My Voice, My Choice na kojoj je bila fotografija Maska (54) uz prijedloge što bi mogao učiniti sa svojim novcem. Jedan od prijedloga kaže da bi osnivač Tesle mogao "okončati glad u svijetu" s 40 milijardi dolara godišnje do 2030. ili osigurati pitku vodu za cijeli planet za 140 milijardi dolara u idućih sedam godina.

Drugi prijedlog navodi da bi Musk mogao "spasiti ugrožene vrste životinja" izdvajanjem između jedne i dvije milijarde dolara godišnje. Posljednji prijedlog bio je financijski najizdašniji: "Sa samo 53.2 milijarde dolara, Musk bi mogao obnoviti Gazu i okupiranu Zapadnu obalu prema procjeni EU-a. Iako UN predviđa da bi samo za Gazu moglo biti potrebno i do 70 milijardi dolara. Ako bi želio proširiti bogatstvo i daljnju pomoć, mogao bi također obnoviti Ukrajinu i Siriju po cijeni od 793.2 milijarde dolara."

Nije prvi put da proziva bogataše

Ovo nije prvi put da se glazbenica javno obrušila na najbogatije. Prije nekoliko tjedana, prozvala je milijardere i tijekom svog govora zahvale na dodjeli nagrada WSJ Magazine 2025 Innovator Awards.