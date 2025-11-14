Severina: Bila sam jedna od rijetkih majki koja nije smjela objaviti fotku svog sina, ali je odobrenje stiglo od najvažnije osobe

Severina je 7. i 8. novembra održala koncerte u Areni Zagreb.

Tokom koncerta na velikom ekranu izmjenjivali su se njeni trenuci iz karijere i života, a tokom izvođenja pjesme “Rođeno moje” svima u Areni je pokazala dosad neviđene snimke i fotografije svog sina Aleksandra.

- Mi smo prošli jedan težak životni put, ali on je sada sa mnom i izrastao je u prekrasnog tinejdžera - rekla je Severina prije izvođenja pjesme.

- Bila sam jedna od rijetkih majki na svijetu koja nije smjela ponosno objavljivati fotografije svog sina. Srećom, na kraju sam odobrenje dobila od najvažnije osobe – mog djeteta. Odobrenje jače od bilo kojeg zakona i birokrata. I konačno ponovno živimo srećno i lijepo.