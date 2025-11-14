Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MARKO CUCCIRIN

Hrvatski influenser pokazao nevjerovatnu fizičku transformaciju u samo dvije godine: Od šminke do mišića

Fanovi u komentarima pohvalili su njegovu nevjerovatnu transformaciju

Hrvatski influencer Marko Cuccurin. Instagram

E. A.

14.11.2025

Hrvatski influencer Marko Cuccurin privukao je pažnju na društvenim mrežama objavom u kojoj je prikazao koliko se njegov izgled promijenio u posljednje dvije godine.

Naime, u kratkom videzapisu uporedio je fotografije u istoj odjeći, naglasivši koliko mu je dosljedan rad na sebi donio vidljive rezultate.

- Ista odjeća 2. godine kasnije. Isplati se otići na trening i biti uporan tu i tamo, pogotovo kada ti se smiju ili kada ti kažu da ne znaš i da nikad nećeš uspjeti ama baš ništa - napisao je u opisu.

Fanovi u komentarima pohvalili su njegovu nevjerovatnu transformaciju.

"Trud se uvijek isplati", "Ti si primjer svima", "Bravo, svaka čast", "Znaci, bilderi bi se posramili", bili su neki od komentara.

Inače, Cuccurin je poznat po hrabrim modnim izborima, pa je tako prošle godine na jednom događaju privukao pažnju pojavivši se u suknji. Nedavno je izazvao interes i fotografijom u prozirnoj majici ukrašenoj biserima, objašnjavajući da uživa u razbijanju stereotipa i pomjeranju granica.

# MARKO CUCCURIN
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.