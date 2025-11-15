ISTAKLA VITKU FIGURU

Hejli Biber zablistala na crvenom tepihu u odvažnoj haljini

Hejli je zablistala u crnoj pripijenoj haljini brenda Gucci, izrađenoj od svjetlucavog poluprozirnog materijala

Hejli Biber. Instagram

E. A.

15.11.2025

Manekenka Hejli Biber (Hailey Bieber) privukla je sve poglede na događaju GQ Men of the Year u Los Angelesu. Za posebnu priliku odabrala je haljinu koja ne samo da je istakla njenu vitku figuru, nego je otkrila i dio njene stražnjice.

Hejli je zablistala u crnoj pripijenoj haljini brenda Gucci, izrađenoj od svjetlucavog poluprozirnog materijala.

U kreaciji je pozirala pred fotografima, a kad se okrenula, svi su zanijemjeli. Haljina, ispod koje je nosila samo tange, imala je potpuno otvorena leđa, čime je manekenka pokazala dio svoje stražnjice.

Uz nesvakidašnju haljinu nosila je i crne štikle, a odlučila se i za jednostavnu frizuru, opuštenu punđu. Prirodnijom šminkom naglasila je svoje crte lica, posebno obraze i usne.

Biber je nedavno krasila naslovnicu magazina GQ za 30. izdanje "Men of the Year". Povodom toga dala je intervju u kojem je govorila o majčinstvu i braku s Džastinom Biberom (Justinom Bieberom). 

# JUSTIN BIEBER
# CRVENI TEPIH
# HEJLI BIBER
