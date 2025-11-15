Hejli Biber zablistala na crvenom tepihu u odvažnoj haljini

Manekenka Hejli Biber (Hailey Bieber) privukla je sve poglede na događaju GQ Men of the Year u Los Angelesu. Za posebnu priliku odabrala je haljinu koja ne samo da je istakla njenu vitku figuru, nego je otkrila i dio njene stražnjice.
Hejli je zablistala u crnoj pripijenoj haljini brenda Gucci, izrađenoj od svjetlucavog poluprozirnog materijala.
U kreaciji je pozirala pred fotografima, a kad se okrenula, svi su zanijemjeli. Haljina, ispod koje je nosila samo tange, imala je potpuno otvorena leđa, čime je manekenka pokazala dio svoje stražnjice.
Uz nesvakidašnju haljinu nosila je i crne štikle, a odlučila se i za jednostavnu frizuru, opuštenu punđu. Prirodnijom šminkom naglasila je svoje crte lica, posebno obraze i usne.
Biber je nedavno krasila naslovnicu magazina GQ za 30. izdanje "Men of the Year". Povodom toga dala je intervju u kojem je govorila o majčinstvu i braku s Džastinom Biberom (Justinom Bieberom).