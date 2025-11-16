Alen Islamović ima hobi: U slobodno vrijeme se bavi ovim, a tek da čujete zaradu...

Pjevač Alen Islamović već godinama uspješno vodi privatni biznis, a malo ko zna da posjeduje veliku plantažu lješnjaka na čak 25.000 kvadratnih metara.

Njegov porodični posao izrastao je u ozbiljan izvor prihoda, a zahvaljujući vrhunskom kvalitetu plodova, postao je kooperant jedne od najpoznatijih svjetskih kompanija – čuvene italijanske firme bombonjera, koju Srbi obožavaju, a koja otkupljuje upravo njegov lješnjak.

Islamović ima ukupno 1.500 sadnica, a njegov lješnjak, sertifikovan po evropskim standardima, godinama završava u preradi najpoznatijih proizvoda od orašastih plodova.

- Suma se kreće u zavisnosti od vremenskih uslova tokom godine. Nekad su prinosi veći, a nekad manji. Uglavnom, Alen zaradi oko 50.000 eura godišnje. On je vrlo zadovoljan poslovanjem, posebno time što je postao kooperant s tako velikom i značajnom svjetskom firmom kao što je 'Ferrero'. Oni su poslovni giganti kad su u pitanju otkup i prerada lješnjaka, a njegov lješnjak je vrhunskog kvaliteta i zadovoljava sve standarde evropskog kvaliteta za izvoz. To znači da je njegova plantaža sertifikovana i kontrolisana od strane Evropske unije - rekao je sagovornik.

Pjevač je nerijetko pričao o svom privatnom biznisu kojem je veoma posvećen. Na plantaži mu pomaže i cijela porodica.

- To je moje slobodno vrijeme između vikenda. Moja farma, koju sređujemo i vodimo brat moje supruge i ja, na površini je od 25.000 kvadratnih metara. Rad na plantaži kreće od marta, aprila i traje do septembra ili oktobra. U sedam dana dovoljna su dva da održavaš plantažu, zalivaš, štitiš od parazita, prskaš, prehranjuješ preko korijena, lista i tako dalje. Tu ljubav prema zemlji i poljoprivredi usadio mi je otac, koji je to volio. Moje sorte su najtraženije na svjetskom tržištu za fabrike čokolada, za preradu likera i pravljenje ulja. Radiću na tome da brendiram svoje plodove pod nazivom 'Lješnjak sa Une', a to će početi za nekoliko godina. Kad odem u penziju, moja farma će biti kapaciteta između 10 i 15 tona lješnjaka - izjavio je Alen za portal CDM, pa nastavio:

"Da probate moj plod, ne biste vjerovali, to je kao da ste uzeli kašičicu 'Nutele'. Poslao sam u Švicarsku na analizu šaku lješnjaka i nisu mogli da vjeruju da tako nešto postoji na Balkanu i da se uzgaja. To što sam ja posadio, to su najbolje i najslađe sorte u Evropi. Ovo su veoma krupni lješnjaci. To je posao budućnosti, savjetujem svima da krenu time da se bave", rekao je on, pa dodao:

- To je sorta koju su još zvali i Titovi lješnjaci, zato što je Tito naložio svojim agronomima da mu uzgoje sortu koja bi mogla da uspijeva u ovakvim područjima. To je poseban plod. Lješnjak danas upoređuju sa zlatom. Koristi se u farmaciji, i to u velikim količinama. Od njega se proizvode ulja za kozmetičke svrhe. Ljuska lješnjaka je najbolja kalorična vrijednost za proizvodnju peleta za grijanje, a korijen za uzgoj tartufa, ako to neko zna da uzgaja. Ukratko, to je fenomenalna biljka koja rađa od 80 do 100 godina i nudi veliko bogatstvo onima koji se brinu za nju - otkrio je Islamović za medije.

Alen je ispričao i kako je došao do ideje da počne da se bavi proizvodnjom lješnjaka.

- Supruga je naslijedila dio zemlje u Bihaću, a dio sam kupio. Razmišljali smo šta bismo mogli da zasadimo, a onda je analiza zemlje, bez koje ne možeš početi, pokazala da je ovo pjeskovito tlo kao stvoreno za uzgoj lješnjaka. Ovdje je Una na samo nekoliko koraka i tu je po svemu sudeći bilo njeno jezero. Istraživali smo šta bismo mogli da gajimo, a inače o lješnjacima nisam znao ništa, osim što sam kao dijete dolazio ovdje da ih berem - rekao je nekadašnji pjevač Bijelog dugmeta, prenosi Telegraf.rs.