Otkrivena cijela istina o Kenedijevoj najšokantnijoj ljubavnoj aferi: Sa njom imao „divlje“ intimne odnose

Stojeći ispred Vurlicerovog džuboksa u kalifornijskom baru na plaži pod nazivom „Sip end surf“, mlada brineta s velikodušnim osmijehom i upečatljivim zelenim očima shvatila je da je zgodni muškarac koji sjedi samo nekoliko metara od nje senator Džon F. Kenedi. Naslonjen leđima na šank dok je pušio cigaru i ispijao koktel, djelovao je kao neočekivana figura u ovom mjestu, s pijeskom na podu, ribama postavljenim na zidovima i mrežama koje su se spuštale s plafona. Ali svako tko je poznavao Džeka – kako su ga zvali porodica i prijatelji – znao je da voli posjećivati ovakve kafane, što prljavije to bolje. Susret koji mijenja sve Na takvim mjestima je uvijek upoznavao najzanimljivije ljude, „prave Amerikance“, kako ih je nazivao. Žene su, posebno, bile pravi dio života – divljeg života. Kada se njegov pogled susreo s pogledom mlade žene, ona ga je krišom promatrala. Krajičkom oka vidjela je kako ustaje i kreće ka njoj. „Šta ćeš svirati?“, upitao je. „Mislila sam na Elvisa Preslija, ali šta biste vi željeli čuti?“, upitala je. „Nešto da bih mogao koncentrirati se na tebe“, rekao je. „Ja sam Džoan“, odgovorila je, pružajući ruku. „Džoan Lundberg.“ Tako je počela izvanredna ljubavna veza koja će predstavljati najveću prijetnju za buran brak Džona F. Kenedija i koja sada može biti prvi put u potpunosti otkrivena, zahvaljujući velikodušnosti porodice Džoan Lundberg koja je dopustila da se dijelovi njenih neobjavljenih memoara ekskluzivno objave u "Dejli Mejlu". Poznanstvo mjesec dana prije prvog poroda Džeki Kenedi Prvo, malo pozadinske priče. Taj susret u „Sip And Surf“-u dogodio se u kolovozu 1956. godine, samo mjesec dana prije nego što je trebala roditi njihovo prvo dijete. Prema Džoan, on je priznao da su on i Džeki bili proizvod „ugovorenog“ braka, za koji je rekao da je „u redu. Ne sjajan, ali OK“. Kada su se on i Džeki prvi put sreli 1951. godine, na večeri u Washingtonu, 33-godišnji Džek još je uvijek žalio zbog prekida veze deset godina ranije s Ingom Arvad, prvom ljubavlju svog života. Razvedena danska kraljica ljepote, sjedila je pored Hitlera u njegovoj loži na Olimpijskim igrama 1936. godine, a Firer ju je opisao kao „najsavršeniji primjer nordijske ljepote“. Ali kružile su glasine da je bila nacistička špijunka. Ostvarujući svoje političke ambicije kroz svog sina, Džekov otac Džo upozorio ga je da mora pronaći prikladniju ženu ako ikada želi biti predsjednik. A hladnim, oštrim, političkim rječnikom rečeno, 22-godišnja Džeki bila je savršena pomoć. Dobro vaspitana, obrazovana i putovala, također je odlično izgledala na njegovoj ruci. Kao i Džek, imala je dominantnog roditelja – svoju majku, Dženet, koja se razvela od njenog oca Džeka Buvijea zbog njegovog pijenja, kockanja i afera. Još od malih nogu, Dženet je svojim dvjema kćerima propovijedala da je tajna sreće novac i moć. I iako je Džeki bila zaručena za burzovnog posrednika kada je upoznala Džeka, on nije zarađivao toliko koliko je njezina majka mislila, pa ju je Dženet uvjerila da raskinu i to je bio njegov kraj.

Odvojeni odmori Dvije godine nakon njihovog vjenčanja u rujnu 1953. godine, Džeki je doživjela pobačaj i pala u duboku depresiju. Ali umjesto da ostane da je utješi, Džek je predložio da odu na odvojene odmore, ona da posjeti sestru u Engleskoj, a on u Švedskoj. Tamo se sreo s 23-godišnjom Gunilom fon Post, skandinavskom ljepoticom koja je kasnije njihovu zajedničku tjedan opisala kao „divno senzualnu“. Kada se vratio kući i kada je do Džeki stigla vijest da je bio s nekom drugom ženom u Švedskoj, posvađali su se tijekom koje ga je ona tako jako udarila da je čula kako mu se vrat puca dok mu se glava trese na jednu stranu. Foto: Circa Images / Universal Images Group / Profimedia Na kraju, iako nikada zapravo nije priznao aferu s Gunilom, barem se potrudio da bude brižniji prema svojoj ženi i, do ožujka 1956. godine, Džeki je objavila da je ponovno trudna. Iako je očinstvo sada bilo na pomolu, to nije spriječilo Džeka da ode na krstarenje Sredozemljem sa nekoliko prijatelja i bratom Tedijem. Fatalna stjuardesa Usput se zaustavio u Santa Monici gdje su njegova sestra Pet i njezin muž, holivudska zvijezda Piter Loford, imali raskošnu vilu na obali mora. Upravo tamo, u hotelu „Sip And Surf“, upoznao je Džoan, kćerku mljekara iz Wisconsina koja je radila kao stjuardesa i živjela u obližnjem kampu za prikolice. - Savršeno tijelo, savršen izgled - tako mi ju je opisao njezin sin Zakari. „Možda je bila s druge strane kolosijeka, ali je također bila nevjerojatna, prirodno lijepa žena koja je posramila Sofiju Loren i Merilin Monroe.“ Flertovali su neko vrijeme prije nego što ju je pozvao na zabavu koja će se održati u vili Lofordovih kada se za dva tjedna vrati iz Italije. Nije ga pogodilo što je i izgubio i drugo dijete s Džeki Kenedi Bio je samo pet dana nakon početka krstarenja kada je primio vijest da je Džeki imala hitan carski rez, tijekom kojeg je beba – djevojčica – rođena mrtva. Preko telefona, njegov brat Bobi mu je rekao da se odmah vrati kući, ali je on odbio. „Beba je izgubljena“, rekao je. „Što je bilo, bilo je. Mislim da nema razloga da se vraćam.“ Njegov prijatelj i kolega, demokratski senator Džordž Smaters, smatrao je da mora da je u šoku. „Prestani, Džek“, rekao mu je. „Ako ikada želiš biti predsjednik, moramo te vratiti tvojoj ženi. U suprotnom, svaka žena u Americi će glasati za kamen prije nego za tebe.“ Unatoč ovom upozorenju, prošlo je još pet dana od smrti bebe, koja je dobila ime Arabela, prije nego što se njezin otac vratio u SAD da posjeti svoju ženu u bolnici blizu kuće njezine majke i očuha Hjua u Newportu, Rhode Island. Džeki je pušila u krevetu, usne su joj drhtale, a njezina polusestra Nini opisala je kako su njih dvoje bili „ljubazni“, ali su imali malo toga za reći jedno drugom. Nije bilo spomena da je Džek bio odsutan. Nakon nekoliko trenutaka, ustao je da ode. „Vidimo se uskoro“, rekao joj je. Tašta ga otjerala u sobu za poslugu - Vidjela sam kako joj se srce steže - prisjetila se Nini. Džekina majka bila je toliko nesretna zbog Džeka da mu nije dozvolila da spava u glavnom dijelu njezine kuće, već ga je protjerala u prostorije za poslugu iznad garaže, što je bilo neočekivano mjesto za američkog senatora. Čak ni razočarani Bobi nije htio imati ništa s njim, kao ni njegova majka Rouz. Nije mogla vjerovati da ima tako bezosjećajnog sina i odbila je razgovarati s njim kada ju je pozvao. Osjećajući ubod progonstva, otišao je u Patovu kuću u Santa Monici, na zabavu koju je spomenula Džoan, i, kako je planirano tjednima ranije, ona se pojavila. Kasnije se sjećala da se osjećala nesigurno i izvan svog elementa. I, iako je izgledala elegantno u odjeći iz trgovine Jax u Beverli Hillsu, butika koji je Merilin Monroe voljela, nije mogla a da se ne zapita kako se našla okružena tako glamuroznim, bogatim ljudima.

Nije propustio zabavu s Džoan Kada je pronašla Džeka, on ju je poljubio u obraz i proveo ostatak večeri pored nje, odmah osjećajući povezanost s njom. Svakako, nikada nije poznavao nikoga tko je živio u kampu s prikolicama, ali nije bio elitist. Od samog početka je znao da je Džoan zabavna, živahna i seksi. Također ga je očarala njezina iskrenost i optimizam. Mnogo je pila i; primijetio je kako brzo ispija tri koktela. Bila je prava vatrogasca. Oko ponoći, Džek je odvezao Džoan do neupadljivog mjesta iz 1930-ih pod nazivom Motel Sunset, dvanaest jeftino opremljenih kabina s pogledom na ocean. Raskošno trošenje novca nikada nije bila njegova jača strana. „Što te navodi na pomisao da sam ja takva djevojka?“, rekla je Džoan dok su sjedili na parkingu. Bio je pomalo zatečen. Onda se ona osmjehnula i rekla: „Oh, koga ja zavaravam? Ja sam upravo takva djevojka.“ Seks te noći je bio „divlji“, tvrdila je Džoan. I, pošto je seks bio veliki mamac za njega, Džek se brzo navukao. Sljedećeg jutra, za doručkom, rasteretio se. Mora da se osjećao ugodno s njom jer, iako je uvijek imao problema biti otvoren, sada je izlijevao svoje strahove, nesigurnosti, probleme. Bilo je kao da je toliko udaljena od njegovog kruga da je mogao podijeliti bilo što s njom i znao da to nikada neće dotaći njegov „pravi“ život. Sljedeći dan su proveli zajedno i kada je rekao Pet da dovodi Džoan kod nje na večeru, nije dobio dobrodošlicu kojoj se nadao. Pet je bila rastrgana. Džoan rekla sve Džeki Kenedi Dovoljno ugodna Džoan, ali ne više od toga, odlučila je reći Džeki o njoj. I, nakon susreta s Gunilom fon Post i njegovog napuštanja nakon Arabeline smrti, Džeki je odlučila da je konačno završila s Džekom. Dva dana kasnije, rekla mu je da želi razvod i angažirala odvjetnika, samo da bi je Džekov otac Džo pozvao na ručak. Rekao joj je da će joj, ako pristane ostati u braku, ponuditi 100.000 dolara – što je ekvivalentno oko 1,8 milijuna dolara danas – po rođenju njenog i Džekovog prvog djeteta. Uslijedili su dani razgovora između Džeki, njezine majke i očuha o tome kako dalje. Na kraju je zaključila da Džo, koji je znao da bi razvod uništio političke ambicije njegovog sina, nikako ne bi dozvolio da se to dogodi. Borba protiv Kenedijevih bila bi izgubljena bitka, a pošto nije imala vlastitog novca, Džoova ponuda bi joj osigurala lijepu zaradu. Džeki ostala u braku iz koristi U roku od tjedan dana potpisala je ugovor. Ne znamo je li ikada rekla Džeku o tome, ali čak i da nije, malo je vjerojatno da mu otac ne bi rekao. Iako ju je njegova nevjera očito povrijedila, sada je znala da nikada neće promijeniti muža. Osjećala je da nema drugog izbora nego prihvatiti ga takvog kakav jest, posebno imajući u vidu dogovor koji je upravo sklopila s njegovim ocem. Stoga je uspostavila sustav dozvola. „Pokaži mi malo poštovanja“, rekla mu je, „i ne usuđuj se da mi to nabijaš na nos.“ U devet mjeseci između siječnja i rujna 1956. godine činilo se da je prešla put od „ovo se meni ne događa“ – što je rekla majci nakon Gunile – do „ovo se meni događa, ali samo zato što ja to dopuštam“, što je bio njezin osjećaj nakon Džoan. „Morala sam birati“, rekla je majci. „Ili brak s poštenim čovjekom, ili brak s sjajnim čovjekom. Kada sam shvatila igru i mogla postaviti pravila, bilo je prilično oslobađajuće.“ Kenedi nastavio ljubavnu aferu s Džoan Pošto njegova žena sada izgleda nije željela imati mnogo posla s njim, Džek je nastavio aferu s Džoan, ne samo u Los Angelesu već i u drugim gradovima širom zemlje. Njegovi čuvari, posebno njegov prijatelj Dejv Pauers, zadovoljavali su svaku Džoaninu potrebu. Počela je misliti da je Dejv veoma brižna osoba, sve dok joj jednog dana nije palo na pamet da je njegov posao zapravo spriječiti je da se druži s drugima. On se „brinuo“ o njoj, kao i svi ostali oko senatora, pazeći da joj ništa ne nedostaje, kako ne bi privukla pažnju na sebe tako što bi pristupila nekome da to traži. Džekovi menadžeri također su bili nepokolebljivi u tome da ona nikada ne bude fotografirana s njim. Jednom, ugledavši fotografa kako brzo snima Džoan dok razgovara sa senatorom držeći bebu u naručju, Dejv mu je oteo kameru iz ruku, iščupao film i razbio kameru o zemlju. Jedan Kenedijev suradnik izjavio je da je vidio Džeka i Džoan kako sjede jedno pored drugog i razgovaraju šaptom, dok su se istovremeno pretvarali da čitaju novine. Živeći u svom tajnom svijetu, Džoan se sjećala da su se dobro slagali, „osim običnih ljubavnih svađa između dvoje energičnih ljudi“. I, za razliku od svog zategnutog odnosa sa suprugom, Džek je počeo uživati u nekoj vrsti domaće intimnosti s njom koja je zapravo ličila na brak. Uživali su u sitnicama poput Grejhaunda – njihovom omiljenom alkoholnom piću koje se pravilo od soka od grejpfruta i votke – ili provođenja sati na plaži ili u oceanu. Voleli su prljave restorane na plaži, mjesta gdje gosti nisu mogli vjerovati svojoj sreći da nalete na senatora Kenedija, mjesta koja Džeki nikada ne bi posjećivala. On bi čitao o politici, dok je Džoan čitala o šou-biznisu. Gledali su mnogo televizije zajedno, uglavnom emisije s vestern tematikom poput „Gunsmoke“ i „Wagon Train“. Opet, programe koje Džeki nikada ne bi gledala.