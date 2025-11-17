Hrvatice poludjele zbog ove fotografije: Brzo je otkriveno o čemu se radi

Društvenim mrežama proširila se nesvakidašnja fotografija s Interlibera. Na njoj se vidi štand naklade Innamorata te muškarac bez majice kako stoji uz knjige. Čim se fotografija pojavila, odmah su krenuli komentari, "Tip je fakat zgodan, al zanima me kakve bi reakcije bile da je na štandu sisata cura u badiću Double standards anyone?", "Pa evo ja ne vidim smisao ovoga. Prvo sto sam pomislila je wtf? Obuci se", bunili su se neki. Drugi (odnosno, uglavnom druge) su komentirali: "Pa kako sam ovo propustila?!"

Riječ je o montaži Ali, stiže objašnjenje. "Pretpostavljamo da niste čuli za montažu, kamoli prepoznali u ovom slučaju, u svrhu zezancije?", odgovorili su na komentare iz Innamorate te tako otkrili da je riječ o veoma uvjerljivoj AI montaži. Dakle, ne brinite, na Interliberu niste propustili golog mišićavog tipa. Osim te fotografije, brzo se pojavila i još jedna.