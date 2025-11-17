Bivši muž Kardi B objavio, pa obrisao šokantnu poruku o njenoj bebi: Reperka u strahu

Offset je izazvao buru na društvenim mrežama nakon što je objavio, pa ubrzo obrisao, zagonetnu i provokativnu poruku o novorođenoj bebi bivše supruge Kardi B i NFL zvijezde Stefona Digsa.

Prema skrinšotovima koji su se pojavili na internetu, reper iz grupe Migos postavio je na svoj Instagram stori rečenicu: “Moje dijete, lol”, i to samo nekoliko sati pošto je objavljeno da je Kardi rodila sina kog je dobila sa Digsom.

Kardi B odmah mu je odgovorila na platformi Iks, gdje je u nizu sada obrisanih objava optužila Offseta za uznemiravanje.

- Vi mislite da je ovo smiješno, ali nije… Prošlo je više od godinu. I dalje sam maltretirana i dobijam prijetnje do te mjere da se plašim za život - napisala je reperka.

Kardi je zatim otvorila Space na platformi Iks, gdje je detaljnije govorila o situaciji.

- Stvarno sam umorna od maltretiranja. Kad ignorišem privatno, onda kreće javno. Imam svaki dokaz. Ako nastavite da šaljete gluposti blogovima da me napadaju — više ne mogu da izdržim - dodala je Kardi B.

Prošlog avgusta Kardi je drugi put podnijela zahtjev za razvod poslije skoro sedam godina braka. Bivši par dijeli troje djece.

Offset ima još troje djece iz prethodnih veza.

Nakon rastanka, Kardi je javno prozivala Ofseta kao “odsutnog oca”, tvrdeći da ona sama pokriva većinu ogromnih, šestocifrenih troškova za njihovu djecu.

Ranije ovog mjeseca, Kardi je rodila sina.

Vezu sa Digsom je ozvaničila u maju.