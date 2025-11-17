Bivšem mužu zabranjen prilaz, glumica konačno odahnula: Zastrašujuće, ali to je proces

Glumica i bivša zvijezda serije “The Real Housewives of Beverly Hills” Deniz Ričards pojavila se na panelu “Bravo2Bravo” tokom “BravoCon” događaja u Las Vegasu i prvi put javno govorila o životu nakon razvoda od Arona Fajpersa.

Deniz, koja ima 54 godine, bila je u braku šest godina, prije nego što je on u julu podnio zahtjev za razvod.

Tokom panela, Deniz je otkrila da se osjeća dobro nakon što joj je sud odobrio petogodišnji nalog za zabranu prilaska Arona Deniz.

- To je proces. Imam nevjerovatan sistem podrške. Hvala vam svima - rekla je Ričards okupljenima.

Na panelu je govorila i o izazovima života u centru pažnje, ističući koliko je biti u tabloidima zastrašujuće.

- Kada se prvi put suočavate s tim, veoma je teško… U rijalitijima, naš privatni život je uvijek prisutan. Ne možete da pretvarate da se ništa ne dešava - dodala je.

U avgustu je na Instagramu podijelila da je ovo “veoma teško vrijeme” i zahvalila fanovima na podršci i ohrabrujućim porukama.

Također, je poručila da će više informacija o razvodu otkriti jednog dana, kada za to bude pravo vrijeme.