Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NASMIJAO ODGOVOROM

Keba otkrio koji pjevač sa estrade je u najboljoj formi: "On, pa 10 mjesta prazno"

Par puta sam ga vidio dok je trčao, davno je to bilo, ali nisam htio da mu smetam, rekao je

Dragan Kojić Keba. Instagram

M. Až.

17.11.2025

Član žirija "Zvezda Granda", Dragan Kojić Keba, poznat je po tome što vodi zdrav život, a danas se pojavio sa flašicom svog "čarobnog" napitka, piše Grand.rs.

Kako je rekao, detoks organizma je obavezan, a redovno praktikuje i trčanje u svom kraju, na Bežanijskoj kosi.

- Keba, ko je aktivniji u treninzima, Zdravko Čolić ili ti?  glasilo je pitanje upućeno Kebi ispred Grandovog studija.

- Čola je tu na prvom mjestu, poslije njega je prazno koliko ko zna mjesta. Par puta sam ga vidio dok je trčao, davno je to bilo, ali nisam htio da mu smetam - rekao je Kojić i nasmijao prisutne novinare.

- Ne sjećam se da li smo ikad trčali zajedno, ali ja generalno volim da trčim sam. Inače, u grupi, kad bih trčao, ja bih se takmičio - priznao je pjevač

# ZDRAVKO ČOLIĆ
# DRAGAN KOJIĆ KEBA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.