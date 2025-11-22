Dva puta se vjenčavali, a ljubav se desila na Euroviziji: Željko i Jovana su preko deset godina u braku

Voditeljica Jovana Joksimović i pjevač Željko Joksimović zajedno su više od desetljeća, a u braku su dobili troje djece.

Njihova romantična priča počela je na Euroviziji u Beogradu, a mnogi ne znaju da je atraktivna voditeljica devet godina mlađa od pjevača.

Željko je svojevremeno medijima otkrio kako ga je osvojila Jovana, s kojom se vjenčao dvaput – prvo na Maldivima, a zatim u Beogradu.

- Kad smo se upoznali, ona me je jednom prilikom vozila u automobilu, i sjećam se da je imala neki super, bijesan auto. Vozi me, a ja čisto da otvorim ladicu i da vidim šta ima naprijed, kad ono neki divljaci, CD-ovi na kojima ništa ne piše, i vidim – moj CD! Kažem: 'Čekaj, čekaj, pa ti slušaš mene', i to je presudilo. Nešto sam se malo dvoumio jedno vrijeme, ali kad sam vidio CD to je bilo to - rekao je pjevač.

Podsjetimo, Željko sa suprugom iz prvog braka, Vesnom, ima kćer Minu, koja je završila glazbenu akademiju te sklada i piše pjesme.