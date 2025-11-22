Video / Maya Berović otvorila dušu: Predstavljala bih Bosnu na Euroviziji, željela sam duet s Bešlićem

Velika zvijezda nove generacije Maya Berović je samo za kamere "Dnevnog avaza" otvorila dušu, te u razgovoru sa voditeljem emisije " Avazov intervju" Eldarom Abazom, razgovarala o svim novitetima u njenom životu, svom početku na estradi ali i sjećanjima iz djetnjistva.

Naime, u ugodnom razgovoru i to u automobilu Maye Berović, tokom vožnje Beogradom, pjevačica se prisjetila Sarajeva i kako ga pamti kao djevojčica, ali i riječi Done Ares.

- Sjećam se, Dona mi je rekla da ja moram da uspijem - ispričala je Berović.

Osvrnula se i na to da je željla duet sa Halidom Bešlićem, ali da ga nije uspjela snimiti.

Zatim, Maya je za naše kamere ispričala i to da bi BiH vrlo rado predstavljala na Euroviziji, jer ipak je to njena država.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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