Slavni muzičar osuđen na 14 godina zatvora

Gremijem nagrađeni reper Prakazrel "Pras" Michel, član legendarne grupe The Fugees, osuđen je na 14 godina zatvora zbog ilegalnog usmjeravanja milijuna dolara stranih donacija u reizbornu kampanju Baracka Obame 2012. godine. Tužitelji su ga optužili da je "izdao SAD za novac", a presuda mu je izrečena u četvrtak, piše Unilad.

Od Fugeesa do zatvora

Michel (53) proslavio se kao jedan od osnivača utjecajne grupe The Fugees, zajedno s Lauryn Hill i Wyclefom Jeanom. Grupa je prodala desetke milijuna albuma, a Michel je za svoj rad osvojio i prestižnu nagradu Grammy.

Međutim, posljednjih godina našao se pod istragom, a savezni sud ga je još u travnju 2023. proglasio krivim po deset točaka optužnice. Među njima su i djelovanje kao neregistrirani agent strane vlade i zavjera. Teretilo ga se da je milijune dolara stranog podrijetla nezakonito preusmjerio u Obaminu kampanju 2012. godine, u kojoj je demokrat osigurao drugi mandat pobjedom nad republikancem Mittom Romneyjem.

Tužitelji tražili doživotni zatvor

Ministarstvo pravosuđa tražilo je doživotnu kaznu, ustvrdivši da je reper "izdao svoju zemlju za novac" te da je "lagao bez isprike i neumorno kako bi proveo svoje planove".

"Njegova kazna trebala bi odražavati širinu i dubinu njegovih zločina, njegovu ravnodušnost prema rizicima za njegovu zemlju i veličinu njegove pohlepe", poručili su tužitelji.

S druge strane, Michelova obrana kaznu je nazvala "apsurdno visokom" i tražila je da se reperu odredi kazna od tri godine. Reper je odbio obratiti se sudu prije nego što mu je sutkinja Colleen Kollar-Kotelly u četvrtak izrekla presudu. Njegov odvjetnik Peter Zeidenberg ustvrdio je da je kazna slična onima koje se izriču teroristima i vođama narko kartela.

"Stav Vlade je takav da bi se inspektor Javert zgražao i, ako išta, jednostavno ilustrira koliko se lako smjernice mogu manipulirati da bi se proizveli apsurdni rezultati, i koliko su loše opremljene, barem u ovoj prilici, za određivanje poštene i pravedne kazne", napisali su Michelovi odvjetnici u sudskom podnesku.

Odbijen zahtjev za novo suđenje

Michelov zahtjev za novo suđenje odbačen je prošle godine. Tvrdio je da je jedan od njegovih odvjetnika tijekom završnih riječi koristio umjetnu inteligenciju, no sudac tu tvrdnju nije prihvatio.