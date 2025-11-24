Najbolji film 31. Sarajevo Film Festivala, "Vjetre, pričaj sa mnom", u kinu Meeting Point

Pobjednik 31. Sarajevo Film Festivala, dobitnik Srca Sarajeva za najbolji igrani film "Vjetre, pričaj sa mnom“ Stefana Đorđevića, dolazi na repertoar kina Meeting Point od 26. novembra.

Projekcija filma je od 18 sati, a ulaznice su u prodaji.

Brojni festivali

Film je nagrađen na brojnim festivalima, između ostalog je na nedavno završenom Zagreb Film Festivalu osvojio Zlatna kolica za najbolji film.

Nakon smrti majke, reditelj Stefan Đorđević odlučio je uz pomoć cijele porodice snimiti film "Vjetre, pričaj sa mnom“, u kojem fokus neće biti na tugovanju zbog majčinog odlaska, već veselju zbog njezinog života.

Tako se Stefan po prvi put nakon skorašnje smrti svoje majke, sastaje s članovima porodice kako bi proslavili rođendan njegove bake. Povratak kući inspirisan željom da završi film o majci, kao i pokušaj da se iskupi tako što spašava psa lutalicu, navode Stefana na introspekciju. Inspirisan rediteljevim stvarnim životom i sa članovima njegove porodice kao glumcima sa zadatkom da završe izgradnju kuće kraj jezera i film, “Vjetre, pričaj sa mnom” intiman je filmski osvrt na bezvremenu vezu između majke i sina.

Ulaznice u prodaji

- Znao sam da sam spreman napraviti film o mojoj majci Neci onda kada sam prestao da gledam na njen odlazak kao na tešku temu. Moja majka je voljela život više nego bilo ko drugi, i kakav bi njen učenik bio da razmišljam više o njenoj smrti, nego o njenom životu. Kada pomislim na nju hoću da se radujem, da mi izmami osmijeh, da nikada ne ode, pa i ako suze poteku, čovjek može samo više da voli poslije njih. Tokom posljednjeg ljeta moje majke, snimili smo prizore koji su mi se duboko urezali. Samo snimanje je otvorilo teme između nas dvoje o kojima nikada prije nismo razgovarali. Povjerila mi se kako priča sa vjetrom. Gledajući kasnije njen sjaj u očima dok priča o vjetru, pomislio sam kako je to ono što Necu čini posebnom i jedinstvenom, i kako niko ne može da odigra ili zamijeni to. Ta pomisao je inicirala želju za stvarnošću, jer su odnos sa porodicom i okruženje u kojem je Neca odrasla učinile nju jedinstvenom, baš onako kako je i ona uticala na sve nas. Otud je i proistekla želja svih članova porodice da joj posvete ‘Vjetar’, jer iako nije bilo nimalo jednostavno otvoriti se ispred kamere, ona je iz ljubavi prema nama radila mnogo teže stvari - rekao je Đorđević uoči projekcije svog filma na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.

U filmu glume Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Ana Petrović, Vidak Davidović, Lija.

Ulaznice za film Stefana Đorđevića “Vjetre, pričaj sa mnom” u prodaji su online putem na www.kinomeetingpoint.ba i u kinu Meeting Point sat vremena prije početka projekcije, saopćeno je iz Meeting pointa.