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DUHOVITA REAKCIJA

Viralni pad u Areni: Severina se našalila na svoj račun i pokazala modricu

Tek kad se sve ohladilo, ujutro sam osjetila bol, rekla je pjevačica

Severina. Matea Smolcic Sencar

A. P.

24.11.2025

Hrvatska pjevačica Severina je početkom ovog mjeseca održala dva koncerta u zagrebačkoj Areni, a prvi nastup obilježio je trenutak koji je odmah postao viralan – pad na sceni usred pjesme. 

Hrvatska zvijezda je snimak pada sama podijelila na društvenim mrežama, a sada je pokazala i posljedice te nezgode.

Na novoj objavi vidi se modrica ispod koljena, a otkrila je i da pravu bol nije osjetila odmah. 

- Tek kad se sve ohladilo, ujutro sam osjetila bol. Ali, gle, ptice umiru pjevajući - našalila se pjevačica.

Podsjetimo, Severina se nakon pada odmah počela smijati, podignula se na koljena i nastavila nastup bez prekida, zbog čega je dobila ovacije publike u Areni. Mnogi su njenu reakciju na društvenim mrežama proglasili primjerom profesionalnosti i samopouzdanja. 

# SEVERINA
# ARENA
# KONCERT
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