Viralni pad u Areni: Severina se našalila na svoj račun i pokazala modricu

Hrvatska pjevačica Severina je početkom ovog mjeseca održala dva koncerta u zagrebačkoj Areni, a prvi nastup obilježio je trenutak koji je odmah postao viralan – pad na sceni usred pjesme.

Hrvatska zvijezda je snimak pada sama podijelila na društvenim mrežama, a sada je pokazala i posljedice te nezgode.

Na novoj objavi vidi se modrica ispod koljena, a otkrila je i da pravu bol nije osjetila odmah.

- Tek kad se sve ohladilo, ujutro sam osjetila bol. Ali, gle, ptice umiru pjevajući - našalila se pjevačica.