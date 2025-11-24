Supruga Čarlija Kirka: Kada je ubijen, molila sam Boga da sam trudna

Erika Kirk, supruga Čarlija (Charlie Kirka), navela je da se molila Bogu da je trudna nakon što je on ubijen 10. septembra ove godine dok je držao govor na Univerzitetu Utah Valley.

- Željeli smo imati četvero djece. Molila sam Boga da sam trudna kada je ubijen. Pomislila sam: 'O, Bože, to bi bio najveći blagoslov u ovoj katastrofi'", rekla je tokom gostovanja na The Megyn Kelly Channelu.

S njim je dobila trogodišnju kćerku i jednogodišnjeg sina. Savjetovala je djevojkama da daju prioritet osnivanju porodice, ukoliko to žele.

"Sada kada vidim mlade parove, kažem im: 'Molim vas, nemojte to odlagati'. Naročito ako ste mlada žena, nemojte to odlagati. Uvijek možete imati karijeru. Uvijek se možete vratiti na posao. Nikada se ne možete samo vratiti rađanju djece, a ona rastu tako brzo", kazala je.

Dodala je da su se i ona i Charlie molili za prinovu i bili uzbuđeni što će proširiti porodicu.