Miljana Kulić iznijela šok tvrdnje o Goci Tržan i Ivanu: Poslije nastupa je odveo u toalet i tu je napravio Lenu

Rijaliti zvijezda Miljana Kulić više nije mogla da šuti. Ona je iznijela nove optužbe na račun Ivana Marinkovića, te je iznijela i detalje o njegovom odnosu sa bivšom partnericom Gocom Tržan.

Kako je rekla Miljana Kulić, Ivan navodno nije zahvalan sadašnjem suprugu Goce Tržan, Raši, koji je odgajio njegovu kćerku Lenu.

- Ivan je nezahvalan prema majci svog djeteta, uvijek se takmičio sa mnom. Nezahvalan je i prema Goci Tržan koja mu je podarila kćerkicu. Govorio je kako ju je poslije nastupa odveo u toalet i tu je napravio Lenu. Omalovažava i degradira na svaki mogući način njegovu majku i zato Lena neće ni da čuje za njega. On nije mogao da se udostoji da Željka odvede na more. Od godinu dana vidio ga je dva dana. Nije se udostojio da pozove moju majku dok je imala znate već šta. Nezahvalan je prema Raši koji odgaja njegovo dijete. Ovdje ponižava i Gocu i njega - šokirala je Miljana Kulić u "Eliti".

Inače, Goca Tržan je godinama u sretnom braku sa Rašom Novakovićem, a svojevremeno je otkrila kako je preživjela razvod od rijaliti učesnika Ivana Marinkovića.

- Nisam mogla da budem sa čovjekom koji se kocka i pije. Ukazala mi se prilika da odem u "Survivor", jer sam pomislila da će nam ta razdvojenost pomoći i da ćemo uspeti da popravimo stvari. Govorila sam sebi da ću se promijeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto je potrebno dvoje. Ja tog čovjeka ne mogu da krivim za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesretan u braku sa mnom, jer nije mogao da svari moju energiju, profesiju, nije on kriv za to - rekla je Goca za medije, pa dodala:

- Udavio se pored mene, oboje smo krivi. Razvela sam se kada sam došla iz rijalitija, iako sam nakon povratka mislila sam da se vraćam svojoj kući, porodici i da će sve biti super, a zatekao me haos. Samo sam ušutila i kada sam shvatila da ja tog čovjeka ne poštujem iz milijardu razloga, a samim tim i da ne mogu više da ga volim, odlučila sam da se rastanemo. Razvod je bio jako jeziv, trudila sam se da sve sakrijem od javnosti, ali on je želio da mi se osveti kroz medije. Ipak, sve bih opet isto uradila da bih imala moju kćerku.

(Telegraf.rs)