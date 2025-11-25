Jana posjeduje brojne nekretnine, a kuha na Smederevcu: "Naložim drva i uživam"

Iako je tokom trideset godina karijere srbijanska pjevačica stekla pravo bogatstvo, Jana Todorović uživa u malim stvarima.

Ipak, najveće zadovoljstvo predstavlja joj šporet Smederevac. Todorović je tokom gostovanja u emisiji „Grand Specijal“ otkrila kako provodi slobodno vrijeme i šta je najviše ispunjava.

- Dosta vremena provodim u kući. U dvorištu imam stari Smederevac. Naložim drva, spremam, kuham, uživam. Nama pjevačima to fali, i tu tražim pozitivnu energiju. Kako sam starija, sve više se vraćam u djetinjstvo. Stalno zamišljam kako je bilo kad smo svi bili na selu, složni, na okupu, kada smo svi bili zdravi. Ta divna sjećanja, te neke lijepe uspomene, to me hrani -ispričala je Jana u emisiji i otkrila da je nedavno dobila ručni mlin za kafu, što je posebno usrećilo.

- To me podsjeća na moju majku. Znate, porodica mi daje snagu. Tu sam sa mojom sestrom, vodimo abrove od jutra do sutra (smijeh) - našalila se Jana, dok je na pitanje o imovini, odgovorila:

- Stvarno nisam došla da pričam šta sam stekla. Ja sam ponosna na svoj Smederevac i na tri, četiri metara drva koji me čekaju”.