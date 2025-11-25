Eva Longoria iskreno: Kada postaneš majka u četrdesetima, imaš mnogo više mudrosti i strpljenja

Eva Longoria nedavno je podijelila svoja iskustva vezana za majčinstvo naglašavajući koliko joj je posebno bilo roditi prvo dijete u 43. godini.

Glumica ističe da joj je kasnija trudnoća donijela dodatnu mudrost i strpljenje u odgoju sina te je u razgovoru za The Times objasnila kako joj je roditeljstvo u zrelijoj dobi promijenilo životnu perspektivu.

- Kada postaneš majka u četrdesetima, imaš mnogo više mudrosti i strpljenja. Četrdeset godina sam živjela život posvećen samo sebi. To je bilo sasvim dovoljno vremena da se posvetim karijeri, putovanjima i svemu što sam htjela ostvariti. Zbog toga se osjećam blagoslovljeno što sam kasnije postala majka - rekla je.

Istaknula je da sada sve posmatra potpuno drugačije, a za nju je najljepše što sve može podijeliti sa svojim sinom.

- Svi starimo to je jednostavno tako. Nemaš izbora nego da to prihvatiš. Ja samo želim stariti dobro. Želim se kretati, planinariti, penjati se i silaziti niz stepenice bez problema. Još uvijek nosim svog sedmogodišnjeg sina - pojasnila je glumica.

Longoria kaže da joj je sada porodica najveći prioritet, a bitnu ulogu igra i njen suprug s kojim je u braku oko deset godina.

- Ako kažem 'da' nečemu što me odvaja od porodice, onda to mora biti projekat u kojem uživam i s ljudima s kojima se želim okružiti. Karijera mi je važna, ali je moj raspored često haotičan. Zato sam zahvalna što sam pronašla srodnu dušu. On u potpunosti podržava moje snove, ciljeve i sve što želim postići -naglasila je Longoria.