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DRUGAČIJA PERSPEKTIVA

Eva Longoria iskreno: Kada postaneš majka u četrdesetima, imaš mnogo više mudrosti i strpljenja

Razmišljam o tome što ostavljam iza sebe jer će moj sin to gledati, kaže glumica

Eva Longoria. AP

A. P.

25.11.2025

Eva Longoria nedavno je podijelila svoja iskustva vezana za majčinstvo naglašavajući koliko joj je posebno bilo roditi prvo dijete u 43. godini. 

Glumica ističe da joj je kasnija trudnoća donijela dodatnu mudrost i strpljenje u odgoju sina te je u razgovoru za The Times objasnila kako joj je roditeljstvo u zrelijoj dobi promijenilo životnu perspektivu. 

- Kada postaneš majka u četrdesetima, imaš mnogo više mudrosti i strpljenja. Četrdeset godina sam živjela život posvećen samo sebi. To je bilo sasvim dovoljno vremena da se posvetim karijeri, putovanjima i svemu što sam htjela ostvariti. Zbog toga se osjećam blagoslovljeno što sam kasnije postala majka - rekla je. 

Istaknula je da sada sve posmatra potpuno drugačije, a za nju je najljepše što sve može podijeliti sa svojim sinom.

- Svi starimo to je jednostavno tako. Nemaš izbora nego da to prihvatiš. Ja samo želim stariti dobro. Želim se kretati, planinariti, penjati se i silaziti niz stepenice bez problema. Još uvijek nosim svog sedmogodišnjeg sina - pojasnila je glumica. 

Longoria kaže da joj je sada porodica najveći prioritet, a bitnu ulogu igra i njen suprug s kojim je u braku oko deset godina.

- Ako kažem 'da' nečemu što me odvaja od porodice, onda to mora biti projekat u kojem uživam i s ljudima s kojima se želim okružiti. Karijera mi je važna, ali je moj raspored često haotičan. Zato sam zahvalna što sam pronašla srodnu dušu. On u potpunosti podržava moje snove, ciljeve i sve što želim postići -naglasila je Longoria. 

Za kraj je pojasnila da sada više razmišlja o tome kako će njen sin gledati na njenu glumu i produkciju koju je radila.

- Razmišljam o tome što ostavljam iza sebe jer će moj sin to gledati. Pitam se hoće li biti ponosan na nešto, ili će ga biti sram. Čak se i kod starih seksi fotografija uhvatim i mislim: 'O Bože, on će ovo jednog dana vidjeti - navela je  Eva Longoria.

# EVA LONGORIA
# MAJČINSTVO
# ŽENE
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