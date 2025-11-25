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OTVORENO

Tea Bilanović za "Avaz" o životnim lekcijama: Ne predajem se

Poslije pregleda i intervencije u Urgentnom centru, tražila sam da mi daju tablete protiv bolova jer sam morala snimati spot, ispričala je

Tea Bilanović. Mina Moshi

Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

25.11.2025

Mlada pjevačica Tea Bilanović otvorila je dušu za „Dnevni avaz“ i progovorila o svom životu, karijeri, ali i teškim situacijama kroz koje je nedavno prošla. Otvoreno, bez zadrške, Tea je ispričala kako izgleda biti dio estrade u usponu – ali i žena koja ne odustaje čak ni onda kada joj život servira najteže izazove.

Saobraćajna nesreća

Govoreći o svom privatnom životu, Tea je priznala da iza sebe ima buran period, ali da ju je svaki pad samo ojačao. Posebno se osvrnula na saobraćajnu nesreću koju je nedavno doživjela, ističući da se tada prvi put istinski uplašila.

- Bilo je strašno, u sekundi ti se život preokrene. Ali nisam htjela da me strah zaustavi. Poslije pregleda i intervencije u Urgentnom centru, tražila sam da mi daju tablete protiv bolova jer sam morala snimati spot – ispričala je.

Dodaje da je njen posao ne samo profesija, već ljubav koja je vuče dalje.

Spas u muzici

- Volim svoj posao više od svega. Muzika me spašava - kaže Bilanović te dodaje i to da je s Urgentnog otišla na snimanje spota, koji je trajao čitav dan, te da se nakon toga opet javila u Urgentni.

U razgovoru za „Dnevni avaz“ zaključuje da i dalje ide naprijed, sigurnija nego ikad.

- Naučila sam da se ne predajem. Sve što sam prošla samo me natjeralo da budem još jača. A muzika, muzika je ono zbog čega dišem - istakla je.

Tea Bilanović. Mina Moshi

Bez glasa

Tea priznaje da je estradni put često i surov, ali dodaje da ju je svaki korak učinio odlučnijom.

- Ljudima izgleda glamurozno, ali niko ne vidi koliko puta zaplačeš, koliko puta ostaneš bez glasa, koliko puta iz kreveta ustaneš, a tijelo te boli - kaže Bilanović.

# PJEVAČICA
# TEA BILANOVIĆ
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