Bivša takmičarka Zvezda Granda hitno operisana u Njemačkoj: "Vadili su mi vene"

Bivša takmičarka Zvezda Granda Marija Gruevska otkrila je da je nedavno operisana zbog ozbiljnog problema s venama.

- Tačno je, operisana sam. Vadili su mi vene, jednu glavnu i više sporednih. Glavna vena je bila nefunkcionalna. Nije pumpala krv i nije smjelo tako da ostane pa su morali da je uklone. Imam 18 rezova, ali prošlo je - kazala je za Grand.

Ispričala je i da su joj, osim glavnog ljekara, gotovo svi članovi osoblja bili iz Srbije, te da prate Zvezde Granda, pa su se nakon operacije kratko družili i otpjevali nekoliko pjesama. Dodaje da se sada osjeća mnogo bolje.

- Hvala Bogu, bolje sam. Dobro je što postoji lijek i način da se ovakvo stanje sanira", rekla je.

Učestvovala je u sezoni 2020/2021, a osim pjevanjem, pažnju je privlačila i ekstravagantnim stajlingom. Jednom se pojavila na sceni zavezana na nosilima, u dugoj bijeloj haljini, inspirisana filmom "Kad jaganjci utihnu". Nakon takmičenja preselila se iz Makedonije u Njemačku.