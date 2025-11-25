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OTKRILA DETALJE

Bivša takmičarka Zvezda Granda hitno operisana u Njemačkoj: "Vadili su mi vene"

Glavna vena je bila nefunkcionalna, ispričala je

Marija Gruevska. Instagram

M. Až.

25.11.2025

Bivša takmičarka Zvezda Granda Marija Gruevska otkrila je da je nedavno operisana zbog ozbiljnog problema s venama.

- Tačno je, operisana sam. Vadili su mi vene, jednu glavnu i više sporednih. Glavna vena je bila nefunkcionalna. Nije pumpala krv i nije smjelo tako da ostane pa su morali da je uklone. Imam 18 rezova, ali prošlo je - kazala je za Grand.

Ispričala je i da su joj, osim glavnog ljekara, gotovo svi članovi osoblja bili iz Srbije, te da prate Zvezde Granda, pa su se nakon operacije kratko družili i otpjevali nekoliko pjesama. Dodaje da se sada osjeća mnogo bolje.

- Hvala Bogu, bolje sam. Dobro je što postoji lijek i način da se ovakvo stanje sanira", rekla je.

Učestvovala je u sezoni 2020/2021, a osim pjevanjem, pažnju je privlačila i ekstravagantnim stajlingom. Jednom se pojavila na sceni zavezana na nosilima, u dugoj bijeloj haljini, inspirisana filmom "Kad jaganjci utihnu". Nakon takmičenja preselila se iz Makedonije u Njemačku.

# ZVEZDE GRANDA
# MARIJA GRUEVSKA
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