Kristijan Iličić izazvao bijes jer je uhvatio anakondu, poručio: Svako ko ide naprijed će naići na buku

Hrvatski pustolov Kristijan Iličić nedavno je u Venecueli nakratko podigao anakondu, što je izazvalo oštre reakcije javnosti, a jedna organizacija je prekinula saradnju s njim. Iličić je nakon svega iznio svoju verziju događaja. Neprofitna organizacija za zaštitu prirode WWF Adria, čiji je Iličić bio ambasador, prestala je sarađivati s njim, tvrdeći da njegovo postupanje nije u skladu s vrijednostima i principima zaštite životinja i njihove dobrobiti.

- Wow… Kakva se medijska hajka digla, ali evo malo mog razmišljanja... Duboko vjerujem u ono što radim, u svoj put i u svoje namjere. Kad stojiš čvrsto na vlastitim temeljima, ništa te ne može srušiti. Naučio sam kroz život da će uvijek postojati ljudi koji čekaju tvoj krivi korak, trenutak da te napadnu, da ti objese etiketu, da te stave u okvire u koje ne pripadaš, ali isto tako postoje i oni drugi ljudi koji sanjaju, rade, putuju, vjeruju, stvaraju. Ljudi koji razumiju da put nikada nije ravan, da se griješi, da se uči, da se raste - naveo je Iličić. Dodao je da ga je situacija s najpoznatijom anakondom Venecuele podsjetila na važnu lekciju. - Ako znaš ko si i ako znaš zašto nešto radiš, ne moraš se nikome ispričavati za svoj put. Ne moraš brisati svoje korake zato što nekome smetaju. Ne moraš spuštati glavu zato što je buka glasna. Svako ko ide naprijed, ko radi nešto drugačije, ko živi svoje snove prije ili kasnije naići će na buku, ali snovi se ne grade u tišini drugih. Snovi se grade u tvojoj tišini, u tvojoj odlučnosti, u tvojoj vjeri u sebe. Zato je moja poruka vama i meni vrlo jednostavna: Stojite iza sebe. Čuvajte svoju istinu. Ne odustajte od onoga što vas zove. Kad znate da vam je srce čisto, ne postoji vjetar koji vas može skrenuti s puta - napisao je.