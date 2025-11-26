Kija Kockar završila u bolnici nakon drame sa Katarinom Živković

Kija Kockar imala je buran period iza sebe zbog javnog prepucavanja sa bivšom prijateljicom Katarinom Živković, a rano jutros završila je u bolnici.

Naime, Kija je bila na putovanju po Španiji, a čim se vratila u Srbiju, završila je u bolnici. Jutros se oglasila sa jedne klinike i uslikala svoju ruku u kojoj je postavljena braunila.