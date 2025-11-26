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BIVŠE PRIJATELJICE

Kija Kockar završila u bolnici nakon drame sa Katarinom Živković

Jutros se oglasila sa jedne klinike i uslikala svoju ruku u kojoj je postavljena braunila

Kija Kockar i Katarina Živković. Srpska info

A. O.

26.11.2025

Kija Kockar imala je buran period iza sebe zbog javnog prepucavanja sa bivšom prijateljicom Katarinom Živković, a rano jutros završila je u bolnici.

Naime, Kija je bila na putovanju po Španiji, a čim se vratila u Srbiju, završila je u bolnici. Jutros se oglasila sa jedne klinike i uslikala svoju ruku u kojoj je postavljena braunila. 

Hospitalizovana Kija Kockar. Instagram

- Vrlo zabavno – napisala je Kija uz objavljenu fotografiju.

Podsjetimo, nakon što je Kija otkrila ko je partner Katarine Živković sa kojim ima dijete, sukob između njih dvije ne jenjava.

Njih dvije su prekinule prijateljstvo zbog Dijane Hrkalović, a nakon otkrivanja identiteta partnera, Kaća je izjavila da je Kija bila ljubavnica oženjenom žandarmu.

# DRAMA
# KATARINA ŽIVKOVIĆ
# KIJA KOCKAR
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