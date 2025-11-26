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NIKAD TEŽI PERIOD

Nikol Kidman otkriva istinu o brodolomu nakon razvoda: Držim se

Glumica istakla koliko joj je bilo važno da se osjeća sigurno i zaštićeno

Nikol Kidman otkriva istinu o brodolomu nakon razvoda. AP

A. P.

26.11.2025

Nikol (Nicole) Kidman otvoreno je govorila o emotivnim izazovima nakon što su Kit (Keith) Urban i ona okončali brak dug gotovo dvije decenije.

Glumica je u razgovoru za Interview Magazine sa Arijanom (Ariana) Grande dala uvid u svoje trenutno stanje.

Na pitanje Grande: "Kako si", Kidman je iskreno i kratko odgovorila: 

- Držim se. 

Iako je razvod bio iznimno težak, Kidman je istakla koliko joj je bilo važno da se osjeća sigurno i zaštićeno dok je ovog ljeta snimala nastavak hita "Practical Magic" iz 1998.

- Imala sam nevjerovatan sastav glumica. Recimo, Sandra Bulok (Bullock). Projekat je bio toliko zabavan - prisjetila se.

Podsjetimo, par je, kako su saznali strani mediji, od početka ljeta živio odvojeno, a Kidman je brinula o njihovim kćerkama.

# RAZVOD
# KEITH URBAN
# NICOLE KIDMAN
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