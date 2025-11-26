Nikol Kidman otkriva istinu o brodolomu nakon razvoda: Držim se

Nikol (Nicole) Kidman otvoreno je govorila o emotivnim izazovima nakon što su Kit (Keith) Urban i ona okončali brak dug gotovo dvije decenije.
Glumica je u razgovoru za Interview Magazine sa Arijanom (Ariana) Grande dala uvid u svoje trenutno stanje.
Na pitanje Grande: "Kako si", Kidman je iskreno i kratko odgovorila:
- Držim se.
Iako je razvod bio iznimno težak, Kidman je istakla koliko joj je bilo važno da se osjeća sigurno i zaštićeno dok je ovog ljeta snimala nastavak hita "Practical Magic" iz 1998.
- Imala sam nevjerovatan sastav glumica. Recimo, Sandra Bulok (Bullock). Projekat je bio toliko zabavan - prisjetila se.