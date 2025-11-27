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PRIVUKLA PAŽNJU

Slavna glumica iznenadila bizarnom pričom o dečku svoje kćeri: "Snio je jaje s ljuskom, bio je prestrašen"

Snio je dva jaja u sedmici, to je bila ta svijetla tačka, rekla je glumica

Isječak iz emisije. Screenshot / YouTube

A. O.

27.11.2025

Američka glumica Kejt Bekinsejl (Kate Beckinsale) privukla je veliku pažnju javnosti nakon neobičnog detalja koji je otkrila tokom gostovanja u emisiji Džimija Kimela (Jimmy Kimmel).

Iako je u studio stigla kako bi govorila o svom novom akcionom filmu Wildcat, razgovor je vrlo brzo skrenuo u sasvim neplaniranom smjeru, što je iznenadilo i gledaoce i samog voditelja. Govoreći o teškom periodu kroz koji je prošla nakon smrti majke u julu te očuha početkom prošle godine, Bekinsejl je istakla da joj je jedina „svijetla tačka“ u tom vremenu bio dečko njene kćerke Lili Mo Šin (Lily Mo Sheen). Zatim je izjavila nešto što je potpuno zapanjilo publiku: tvrdila je da je mladić „prirodno snio dva jaja“.

- Proživjeli smo nekoliko teških godina, izgubila sam oba roditelja, a jedina pozitivna stvar u tom periodu došla je upravo od njega. Snio je dva jaja u sedmici, to je bila ta svijetla tačka - rekla je glumica.

Kimmel ju je zbunjeno upitao ko je, zapravo, snio jaje, a Kejt je potvrdila da se radi o momku njene kćerke.

Bekinsejl je insistirala na tome da je mladić snio jaje koje je imalo normalnu ljusku i žumanjak. Po njenim riječima, otišao je u kupatilo i ostao potpuno zatečen onim što je pronašao.

- Trebala mi je distrakcija jer je sve bilo tako užasno, pa sam se uhvatila za tu priču. Prvo sam pomislila da je pretjerano, jer tako nešto jednostavno ne postoji. Ali, s obzirom na sve što se dešavalo u porodici, nekako sam prihvatila činjenicu da je dečko snio jaje, šta god. Onda mi je kćerka, koja je letjela iz Njujorka, poslala poruku: ‘O Bože, opet se desilo i sad stvarno paniči’ - prisjetila se glumica.

Priznala je i da mu u početku uopšte nije vjerovala.

- Pitala sam ga: ‘Je li ovo neka vrsta privlačenja pažnje? Ubacuješ li jaja u stražnjicu?’ - rekla je.

Tek kada je vidjela njegov iskreni strah i fotografije koje joj je poslala kćerka, počela je vjerovati da se zaista nešto neobično dogodilo. Snimke je potom pokazala Kimmelu i njegovom pomoćniku Gijermu Rodrigezu (Guillermo Rodriguez), koji su ostali potpuno zbunjeni. Kimmel se našalio: „Dečko tvoje kćerke je Uskrsni zec!“

Glumica je dodala da je kontaktirala nekoliko doktora, a da su joj, kako tvrdi, „svi u suštini rekli da je riječ o nekoj vrsti komplikovane masturbacije“.

# JIMMY KIMMEL
# KATE BECKINSALE
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