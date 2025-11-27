Manekenka prošla kroz devet operacija zbog infekcije: Zubi su mi ispadali

Američka manekenka i voditeljica Dženi Makarti (Jenny McCarthy) otkrila je da se i dalje oporavlja od teške infekcije koja joj je izazvala ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući i ispadanje zuba.

U razgovoru za magazin People ispričala je da je tokom ove godine morala proći kroz čak devet operacija usta.

- Imala sam infekciju koja se pretvorila u drugu pa u još jednu, a onda su mi se pojavile izrasline na očima. Zubi i implantati su mi ispadali - kazala je.

Navela je da su ljekari naknadno otkrili kako je imala duboku infekciju kosti nakon oštećenja vilične kosti.

- Već godinu dana pijem antibiotike i jedem samo 'mekanu' hranu - ispričala je, dodajući da sada napokon ponovo može normalno žvakati.

- Svaki put kada bismo pomislili da je prošlo, vratilo bi se. Osjećala bih strašne bolove. Vilica bi mi otekla, a istovremeno bi mi se na očima pojavljivale izrasline. Ljudi bi me zapravo trebali malo sažaljevati - rekla je.

Sada kada se stanje popravlja, Makarti se raduje što će više vremena provoditi sa suprugom Donijem Valbergom (Donnie Wahlberg), s kojim je u braku od 2014. godine.