Penzionerka uplatila 100.000 eura lažnom Bred Pitu: Otputovala u SAD i sedmicama ga čekala u hotelu

Ljubav ponekad zaista može biti slijepa, a u slučaju jedne švicarske penzionerke — ta sljepoća ju je stajala ušteđevine i dostojanstva. Patricia, kako se predstavlja u medijima, postala je žrtva sofisticirane internetske prevare, vjerujući mjesecima da je u vezi s holivudskom zvijezdom Bredom Pitom (Brad Pitt). Njena priča, u kojoj je izgubila oko 100.000 eura, još je jedno upozorenje koliko opasne mogu biti "romanse" započete na društvenim mrežama.

Sve je počelo u maju 2024., kada je Patricia zapratila Instagram profil posvećen glumcu. Ubrzo joj je stigla poruka navodnog Pitova menadžera, nudeći joj priliku za izravnu komunikaciju s glumcem. Oduševljena, pristala je — i dopisivanje je počelo.

- Počeli smo komunicirati normalno, kao dvoje ljudi koji se tek upoznaju, vrlo nježno - ispričala je za emisiju Mise Au Point.

Kako su dani prolazili, prevarant je gradio emocionalnu vezu, postavljao intimna pitanja i stvorio iluziju bliskosti.

- Pitao me puno pitanja o tome što osjećam, što volim, kako vidim život, a onda mi je jednog dana dao do znanja da je zaljubljen u mene - prisjetila se penzionerka.

Lažni Brad Pitt uskoro ju je nazivao "ljubavi" i "sve, sada i zauvijek", uvjeravajući je da njihovu vezu moraju držati u tajnosti. Plan susreta pretvorio se u vješto režiranu finansijsku zamku. Navodna menadžerska "članarina" iznosila je čak 50.000 dolara. Patricia je, premda sumnjičava, popustila emocijama.