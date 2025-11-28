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NOVA PREVARA

Penzionerka uplatila 100.000 eura lažnom Bred Pitu: Otputovala u SAD i sedmicama ga čekala u hotelu

Počeli smo komunicirati normalno, kao dvoje ljudi koji se tek upoznaju, vrlo nježno, otkrila je

Bred Pit. AP

A. P.

28.11.2025

Ljubav ponekad zaista može biti slijepa, a u slučaju jedne švicarske penzionerke — ta sljepoća ju je stajala ušteđevine i dostojanstva. Patricia, kako se predstavlja u medijima, postala je žrtva sofisticirane internetske prevare, vjerujući mjesecima da je u vezi s holivudskom zvijezdom Bredom Pitom (Brad Pitt). Njena priča, u kojoj je izgubila oko 100.000 eura, još je jedno upozorenje koliko opasne mogu biti "romanse" započete na društvenim mrežama.

Sve je počelo u maju 2024., kada je Patricia zapratila Instagram profil posvećen glumcu. Ubrzo joj je stigla poruka navodnog Pitova menadžera, nudeći joj priliku za izravnu komunikaciju s glumcem. Oduševljena, pristala je — i dopisivanje je počelo.

- Počeli smo komunicirati normalno, kao dvoje ljudi koji se tek upoznaju, vrlo nježno - ispričala je za emisiju Mise Au Point.

Kako su dani prolazili, prevarant je gradio emocionalnu vezu, postavljao intimna pitanja i stvorio iluziju bliskosti.

- Pitao me puno pitanja o tome što osjećam, što volim, kako vidim život, a onda mi je jednog dana dao do znanja da je zaljubljen u mene - prisjetila se penzionerka. 

Lažni Brad Pitt uskoro ju je nazivao "ljubavi" i "sve, sada i zauvijek", uvjeravajući je da njihovu vezu moraju držati u tajnosti. Plan susreta pretvorio se u vješto režiranu finansijsku zamku. Navodna menadžerska "članarina" iznosila je čak 50.000 dolara. Patricia je, premda sumnjičava, popustila emocijama.

- Mislila sam u sebi, pa možda oni tako rade stvari... Nikada prije nisam bila u kontaktu s nekim glumcem - rekla je objašnjavajući zašto je poslala prve uplate.

Najprije je otišlo 30.000 eura, zatim još 20.000. Planirani susret u Veneciji nikada se nije dogodio, ali su prevaranti nastavili tražiti novac.

Vrhunac je kada su je uvjerili da otputuje u Los Angeles. Patricia je provela tri sedmice u hotelskoj sobi, sama i zbunjena, čekajući poruku koja nikada nije stigla. Bred Pit se, naravno, nije pojavio. Prije povratka kući, kriminalci su joj izvukli još novca, tvrdeći da je "pokušala prići glumcu bez dopuštenja".

Tek nakon povratka u Švicarsku, Patricia je shvatila razmjere prevare. Čitajući članak o Francuskinji koja je izgubila 700.000 eura zbog istog prevaranta, povezala je sve obrasce. Otišla je na policiju i prijavila slučaj.

- Postoji neopisiv sram. Znam da sam gotovo godinu dana živjela u vezi koja nije postojala - priznala je.

Slučaj Patricije, baš kao i mnoge druge "romantične prevare”, upozorava na rastući trend kriminalaca koji koriste umjetnu inteligenciju, ukradene fotografije i manipulaciju osjećajima kako bi došli do novca. Policija poziva građane na oprez — jer niko nije imun na emocionalne zamke interneta.

# PENZIONERI
# BRAD PITT
# INTERNET PREVARE
# PREVARA
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