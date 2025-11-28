Demencija ne briše osmijehe: Ema Vilis otkriva blagdansku realnost

Praznici za porodicu Vilis (Willis) izgledaju drugačije, otkako se glumac Brus Vilis (Bruce Willis) bori sa frontotemporalnom demencijom (FTD) i primarnom progresivnom afazijom (PPA).

Njegova supruga, Ema (Emma) Heming Vilis otkrila je za People da uče kako da praznične tradicije prilagode novoj realnosti – bez odricanja od dragih uspomena.

- Morate da učite, prilagođavate se, stvarate nove uspomene, ali zadržite tradicije koje ste imali ranije - rekla je Heming na konferenciji "End Well 2025" u Los Angelesu, ističući da život ide dalje.

Iako priznaje da je demencija teška, Ema naglašava da i dalje postoji radost.

- Ne treba da donosimo samo mračnu sliku, mi se i dalje smijemo - dodala je.

Ema, koja sa Brusom ima dvije kćerke, Mejbl (13) i Evelin (11), kaže da je svakodnevni život porodice vrlo miran i jednostavan.

Podsjetimo, porodica je otkrila da je Brus 2022. godine završio glumačku karijeru zbog afazije, a godinu kasnije potvrđena je dijagnoza FTD.

U avgustu ove godine, Ema je otkrila da je donijela tešku odluku da se Brus preseli u odvojeni dom u blizini – zbog toga što mu je potrebna neprekidna njega u tihom i stabilnom okruženju.