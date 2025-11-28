Jana Todorović doživjela veliku tragediju: "Dovezao nas je do Sarajeva, vratio se kući i preminuo"

Pjevačica Jana Todorović otkrila je da je izgubila bliskog saradnika, što ju je, kako kaže, potpuno slomilo.

Kazala je da ranije nije imala ličnog vozača, ali je kroz saradnju sa Grand produkcijom dobila osobu koja je prevozila njen tim.

- Inače nisam imala svog vozača, ali kako smo napravili saradnju sa Grand produkcijom dobili smo jednog dečka koji nas je vozio. Pretprošlog petka odvezao nas je za Sarajevo, vratio se kući i preminuo - ispričala je za magazin "Skandal".

- Imao je srčani udar, nas je odvezao u Sarajevo, onda smo mi odletjeli sutradan za Beč, on se vratio kući i u pola pet je preminuo. Zato mi je bila teška sedmica, morala sam da odem da izjavim saučešće, za sahranu nisam bila spremna, zato što to nisam mogla da izdržim - dodala je pjevačica.

Jana je ranije proživjela još jednu porodičnu tragediju, kada joj je 2021. godine preminuo sestrić Branislav u 33. godini. Svoju bol pretočila je u pjesmu "Bože moj", posvećenu njemu.

- Ova pjesma je posvećena mom Banetu, kome bi danas bio rođendan! Neki ljudi nisu više među nama živima, ali će zauvijek ostati u našim srcima. Bože, hvala ti za njih! Otišao si iz našeg života… ali nikad nećeš iz naših srca. Volimo te zauvijek.