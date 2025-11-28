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BORUT PAHOR

Bivši predsjednik Slovenije pozirao u pidžami s nepoznatom plavušom u krevetu: "Ovo je degutantno"

Ovih dana privlači pažnju javnosti neobičnim objavama na društvenim mrežama

Borut pahor: Privukao pažnju. Instagram

M. Až.

28.11.2025

Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor ovih dana privlači pažnju javnosti neobičnim objavama na društvenim mrežama.

Na njegovim službenim profilima na Facebooku i Instagramu pojavile su se fotografije na kojima pozira u pidžami, u opuštenom kućnom izdanju, a najviše pažnje izazvala je fotografija na kojoj leži u krevetu dok u zagrljaj privija plavušu bez gornjeg dijela odjeće.

Pahor je objavom promovirao poznati brend pidžama, naglašavajući ih kao idealan božićni poklon.

Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja, iako se radilo o marketinškoj kampanji.

"Ovo je toliko degutantno", "Pomalo neprimjereno", "Ko je plavuša u krevetu?" i "Ovo bi mogao biti ja" samo su neki od komentara ispod objave.

Bivši predsjednik ranije je bio poznat po spontanom i neposrednom pristupu na društvenim mrežama. Njegove objave, često ispunjene humorom i neočekivanim kontrastima, poput fotografija u elegantnom odijelu na plaži u Budvi, redovno privlače reakcije pratitelja i tisuće lajkova.

Tokom studija, Pahor je radio i kao maneken, te je tada dobio nadimak "Barbika" zbog svojih manekenskih sposobnosti. Iako je od tada prošlo mnogo godina, njegove posljednje objave pokazuju da i dalje vješto pozira pred kamerom.

# BORUT PAHOR
# SLOVENIJA
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