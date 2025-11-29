Marketing ili ne: Maja Šuput i Šime "iskaču" iz paštete

Da li su Maja Šuput i Šime Elez samo marketinški trik ili su zaljubljeni? Za IN magazin hrvatska pjevačica je na zanimljiv način ponudila odgovor.

- U jednom trenutku sam stvarno mislila da ću iskočiti iz paštete - s osmijehom je počela priču o vezi koja je tema broj jedan u Hrvatskoj, pošto je to Majina prva ljubav nakon razvoda.

Šime je prepoznat kao učesnik rijaliti programa “Gospodin Savršeni”.

Glumio je u njenom spotu, a onda su počeli da zajedno objavljuju intimne slike na Instagramu.

- Danas smo marketinški trik, drugi dan smo partneri. Danas sam čak uspjela pročitati, s obzirom na to da nismo već par dana bili u medijima i na Instagramu, da li je to kriza. Pa evo sad ne znam, znači nije dobro kad ima previše, jer ljudima bude više loše od tebe. Nije dobro ni kad te nema, jer onda vjerovatno nešto ne valja. Ne znam gdje je taj balans. Možda treba da pitam neke agencije. Znači dva dana izađi na slici, pa četiri ne - govori Maja.

Kaže da svako ima verziju njenog života.

- Svako nešto čuje iz provjerenog izvora, samo ne znam koji je to to pouzdani izvor, tako da bih ja ljudima pustila maštu na volju, zašto da im ubijem tih pet minuta dobrog tračarenja na kafi. Jedino što znam je da će ljudi, bez obzira na viđeno ili neviđeno, sami kreirati svoju priču - vjeruje Maja Šuput.