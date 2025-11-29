Bruka za plavu krv: Megan svojim ponašenjem ponižava porodicu

Nakon što se Megan pojavila u haljini za koju se pričalo da ju je odnijela kući iako nije njena, uslijedilo je mnogo negativnih komentara, a oglasio se i njen PR tim.

Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa, nikako ne uspijeva popraviti svoju reputaciju, a ovih dana ponovo je na udaru jer je optužuju da uzima stvari koje joj ne pripadaju.

Supruga princa Harija je, naime, prije nekoliko dana objavila reklamu za božićni specijal njenog lifestyle serijala „S ljubavlju, Megan“, u kojoj je nosila haljinu u kojoj smo je već vidjeli 2022. godine, na snimanju editorijala za Variety.

U pitanju je model za koji se tvrdilo da ga je Megan Markl odnijela kući poslije fotografisanja, bez dozvole, a u međuvremenu su se pojavile tvrdnje da joj nije strano da sa seta iznosi odjeću i obuću.

Riječ je o zelenoj haljini brenda Galvan, modelu pod imenom Ushuaia, koja košta oko 1.700 dolara.

Zbog svega se oglasio portparol Megan Markl, koji je dao objašnjenje: ona zadržava odjeću, ali isključivo uz dozvolu.

– Insinuacija da su bilo kakvi predmeti uzeti bez punog znanja i saglasnosti stilista na snimanju i njihovih timova nije samo kategorički netačna, nego i vrlo klevetnička – rekao je PR vojvode i vojvotkinje od Saseksa za People. – Svi predmeti su zadržani uz potpunu transparentnost i u skladu s ugovorom.

Za potrebe „kraljevske arhive“… ili ne?