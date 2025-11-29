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IZAZVALA LAVINU KOMENTARA

Bruka za plavu krv: Megan svojim ponašenjem ponižava porodicu

Ranije se oglasio i neimenovani izvor blizak Megan, koji tvrdi da je neophodno da ona zadrži sve što obuče zbog „kraljevske arhive“

Princ Hari i Megan Markl - Avaz
Megan Markl - Avaz
Megan Markl - Avaz
Megan Markl - Avaz
Megan - Avaz
E. A.

29.11.2025

Nakon što se Megan pojavila u haljini za koju se pričalo da ju je odnijela kući iako nije njena, uslijedilo je mnogo negativnih komentara, a oglasio se i njen PR tim.

Megan Markl, vojvotkinja od Saseksa, nikako ne uspijeva popraviti svoju reputaciju, a ovih dana ponovo je na udaru jer je optužuju da uzima stvari koje joj ne pripadaju.

Supruga princa Harija je, naime, prije nekoliko dana objavila reklamu za božićni specijal njenog lifestyle serijala „S ljubavlju, Megan“, u kojoj je nosila haljinu u kojoj smo je već vidjeli 2022. godine, na snimanju editorijala za Variety.

U pitanju je model za koji se tvrdilo da ga je Megan Markl odnijela kući poslije fotografisanja, bez dozvole, a u međuvremenu su se pojavile tvrdnje da joj nije strano da sa seta iznosi odjeću i obuću.

Riječ je o zelenoj haljini brenda Galvan, modelu pod imenom Ushuaia, koja košta oko 1.700 dolara.

Zbog svega se oglasio portparol Megan Markl, koji je dao objašnjenje: ona zadržava odjeću, ali isključivo uz dozvolu.

– Insinuacija da su bilo kakvi predmeti uzeti bez punog znanja i saglasnosti stilista na snimanju i njihovih timova nije samo kategorički netačna, nego i vrlo klevetnička – rekao je PR vojvode i vojvotkinje od Saseksa za People. – Svi predmeti su zadržani uz potpunu transparentnost i u skladu s ugovorom.

Za potrebe „kraljevske arhive“… ili ne?

Ranije se oglasio i neimenovani izvor blizak Megan, koji tvrdi da je neophodno da ona zadrži sve što obuče zbog „kraljevske arhive“.

– Kao članica kraljevske porodice, obavezna je arhivirati sva svoja izdanja – rekao je anonimni izvor za Page Six. – Bilo je jasno kad su joj date te stvari da možda neće biti vraćene.

Međutim, prema navodima portala, to nije uobičajena praksa u kraljevskoj porodici. Izvori s kojima su oni u kontaktu tvrde da ne postoji pravilo po kojem se sva odjeća članova porodice arhivira.

– To je laž! – kratko i jasno poručio je jedan od izvora za Page Six.

# MEGAN MARKL
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