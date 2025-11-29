Princ Vilijam otkrio novi hobi: "Puno vičem i vrištim"

Princ Vilijam pronašao je novi hobi, i to onaj koji njegova supruga Kejt Midlton obožava. Tokom posjete Sjevernom Velsu ove sedmice, 43-godišnji princ od Velsa otkrio je da se i sam okušao u plivanju u hladnoj vodi, aktivnosti za koju je ranije mislio da je "ludost".

- Poslije se osjećaš sjajno. Obožavam to. Puno vičem i vrištim kad uđem - rekao je princ Vilijam u razgovoru s plivačicama Krisi Bolton, Džordžijom Daniels i Midž Oven Smit iz lokalne grupe za plivanje u hladnoj vodi Colwyn Bay Blue Tits. Princ je otkrio da je već nekoliko puta uronio u hladnu vodu u Škotskoj i da mu se iskustvo svidjelo.

Kejt Midlton već godinama uživa u plivanju u hladnoj vodi. U podcastu "The Good, The Bad & The Rugby" 2023. godine otkrila je svoju ljubav prema ovoj aktivnosti i priznala da princ Vilijam misli da je „luda“ zbog toga.

- Volim sve sportove. Zaista, općenito volim sve sportove. Volim plivanje. Plivanje u hladnoj vodi - rekla je tada princeza Kejt.

Princ Vilijam je dodao: "Što hladnije, to bolje", a Kejt se kroz smijeh složila: "Apsolutno to obožavam. Pomalo do te mjere da Vilijam kaže: 'Kejt, luda si'".