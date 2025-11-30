Porodica Brusa Vilisa donirat će njegov mozak za istraživanje frontotemporalne demencije

Porodica američkog glumca Brusa Vilisa (Bruce Willis) saopćila je da je donesena odluka da se njegov mozak, nakon njegove smrti, donira za naučna istraživanja.

Ovaj potez ima za cilj dublje razumijevanje frontotemporalne demencije (FTD), oboljenja koje utiče na Vilisov govor, ponašanje i ličnost. Donaciju je potvrdila njegova supruga, Ema Heming Vilis (Emma Heming Willis), zajedno s ostalim članovima porodice.

Glumac se iz javnosti povukao još 2022. godine, kada mu je prethodno dijagnosticirana afazija – poremećaj koji narušava sposobnost govora. Međutim, već naredne godine, ljekari su promijenili dijagnozu i potvrdili da boluje od frontotemporalne demencije, ozbiljne neurološke bolesti koja postepeno oštećuje mozak i dovodi do gubitka govornih i socijalnih funkcija.

U svojoj knjizi, Ema Heming Vilis opisuje kako je porodica donijela ovu tešku, ali važnu odluku, vjerujući da će naučnici moći detaljno proučiti promjene koje FTD izaziva u mozgu. Stručnjaci smatraju da bi donirani mozak mogao pomoći u otkrivanju abnormalnih proteina, genetskih mutacija i drugih promjena koje je inače gotovo nemoguće precizno identifikovati.

Na društvenim mrežama, glumčeva kćerka Rumer Vilis (Rumer Willis) podijelila je svoje emocije u vezi s očevim zdravstvenim stanjem, opisujući sve teže trenutke u njegovoj borbi s bolešću.

- Neizmjerno sam zahvalna što mogu da ga zagrlim, bez obzira prepoznaje li me ili ne. I dalje osjećam da osjeća ljubav koju mu pružam, a ponekad primijetim i tu malu iskru koja podsjeća na njega - napisala je Rumer u dirljivoj objavi na Instagramu.