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ZVAO JE U MOTEL

Karleuša šokantnom rečenicom odgovorila Cetinskom: "Odbila sam te pa si ljut, ali ja ne volim sa ubicama"

Cetinski je 3. novembra 2017. godine svojim automobilom marke "Mercedes" sati naletio na čovjeka koji je ležao na putu, pregazio ga

Karleuša i Cetinski: U svađi su. Instagram / Facebook

A. O.

30.11.2025

Srbijanska pjevačica Jelena Karleuša i hrvatski pjevač Toni Cetinski nedavno su došli u fokus javnosti zbog njene izjave kako ju je pjevač zvao u motelsku sobu jednom prilikom.

Toni je nedavno demantovao te navode rekavši da je imala "dobar pokušaj" te da to nije istina, ali Karleuša je odlučila da ponovo baci "loptu" na njegovu stranu.

Toni je preksinoć održao koncert u Sava Centru, a na pitanje da prokomentariše Karleušu kratko je odgovorio:

- Ja volim sarađivati samo sa pjevačima zato sam naglo odbio Karleušu, nemojte se ljutiti. Ja volim pjevače - rekao je kratko Cetinski u izjavi za novinare.

Jelena je podijelila ovaj snimak na Facebooku te odgovorila svom kolegi:

- Karleuša je odbila tebe pa si malo ljut, a i ona voli samo sa pjevačima, ne sa ubicama te odbila, jer ona voli samo pjevače, a ne ubice - napisala je u objavi Jelena.

Podsjetimo, Cetinski je 3. novembra 2017. godine svojim automobilom marke "Mercedes" sati naletio na čovjeka koji je ležao na putu, pregazio ga, tako da se slučaj završio smrtnim ishodom.

Sudsko vijeće Opštinskog suda u Pazinu odlučilo je da pjevač Toni Cetinski nije kriv za saobraćajnu nesreću, u kojoj je smrtno stradao 62-godišnji Ibrahim Kevljanin.

# JELENA KARLEUŠA
# TONI CETINSKI
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