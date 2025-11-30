Karleuša šokantnom rečenicom odgovorila Cetinskom: "Odbila sam te pa si ljut, ali ja ne volim sa ubicama"

Srbijanska pjevačica Jelena Karleuša i hrvatski pjevač Toni Cetinski nedavno su došli u fokus javnosti zbog njene izjave kako ju je pjevač zvao u motelsku sobu jednom prilikom.

Toni je nedavno demantovao te navode rekavši da je imala "dobar pokušaj" te da to nije istina, ali Karleuša je odlučila da ponovo baci "loptu" na njegovu stranu.

Toni je preksinoć održao koncert u Sava Centru, a na pitanje da prokomentariše Karleušu kratko je odgovorio:

- Ja volim sarađivati samo sa pjevačima zato sam naglo odbio Karleušu, nemojte se ljutiti. Ja volim pjevače - rekao je kratko Cetinski u izjavi za novinare.