Knjiga otkriva mračnu istinu: Zašto je umrla najljepša žena na planeti?

Knjiga "Posljednji dani Marilyn Monroe", autora bestselera Džejmsa Petersona (Jamesa Pattersona) iznosi navodne sumnjive okolnosti Bile su to riječi koje će se pokazati proročanski tačnima, piše Daily Mail. - Ja sam bila tip djevojke koju bi našli mrtvu u spavaćoj sobi, s praznom bočicom tableta za spavanje u ruci.” Tako je Merilin Monro (Marilyn Monroe), najpoznatija žena na svijetu, rekla jednom novinaru 1954. godine – osam godina prije nego što je umrla u gotovo istim okolnostima, od očiglednog predoziranja barbituratima. Više od 60 godina kasnije, misterija i dalje lebdi nad smrću holivudske superzvijezde, manekenke i globalnog seks simbola. Tri puta udavana i tri puta razvedena, Monro je u svojim posljednjim sedmicama bila žena u potpunom rasulu, ikona slomljena pod teretom vlastite slave.

Novinski članci . Daily Mail

Ali da li je zaista oduzela sebi život predozirajući se barbituratima u dobi od samo 36 godina ili je istina mnogo mračnija? Da li je ubijena nakon što je zaprijetila da će razotkriti tajne svojih dvaju najmoćnijih ljubavnika – američkog predsjednika Džona F. Kenedija (Johna F. Kennedya) i njegovog brata Bobija (Bobbyja), državnog tužioca? Nova knjiga "Posljednji dani Marilyn Monroe", autora bestselera Jamesa Pattersona i koscenaristice Imogen Edvards-Džons (Edwards-Jones), iznosi neodgovorena pitanja i navodne sumnjive okolnosti u vezi s Monroeinom smrću 4. augusta 1962., piše londonski "Daily Mail". Navodno je Monroe na dan svoje smrti imala „žestoku svađu“ s Bobijem Kenedijem u svojoj kući u Los Anđelesu (Angelesu), optužujući ga da ju je napustio. A narednik Džek Klemons (Jack Clemmons), policajac koji je došao u Monroinu kuću nakon što je pronađena mrtva, rekao je da je to bila „najočiglednije inscenirana scena smrti koju sam ikada vidio“. Mnoga preispitivanja Monroine smrti zasnivaju se na tvrdnjama bivšeg vice-detektiva Freda Otaša (Otasha), koji je rekao da je dobio nalog da sakrije prislušni mikrofon u kući zvijezde.

Originalne trake navodno su nestale ubrzo nakon što je Monro pronađena mrtva. Prema Otašu, trake dokazuju da je Bobi Kenedi zajedno sa svojim šurjakom, britanskim glumcem Pterom Lovfordom (Peterom Lawfordom), otišao u Monroinu kuću na dan njene smrti. Tamo je, prema Petersonovom prikazu Otašovih tvrdnji, „vrlo emotivna“ Monro zahtijevala „objašnjenje zašto se Kenedi neće oženiti njome“.