Ana u nikad izazovnijem izdanju: Zapalila društvene mreže

Dobila je veliki broj komplimenata zbog ove fotografije, a pratioci su joj poručili da blista kao nikada do sada. Pojava Ane Ivanović u Beogradu nije prošla nezapaženo, te je ponovo pokazala da je jedna od najstiliziranijih žena.

Ovog puta Ana se odlučila za provokativan stajling, a nosila je mrežastu bluzu ukrašenu cirkonima, ispod koje je imala crni brushalter, dok je kombinaciju upotpunila crnim pantalonama.

Ana Ivanović objavila je fotografije iz noćnog provoda u Beogradu i odmah izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Ana Ivanović je još prije braka s Bastijanom Švajnštajgerom, od kojeg se nedavno razvela, uložila ogromnu sumu novca u privatni biznis koji je razvila u Krčedinu.

Kako se tada pisalo, teniserka je 2015. godine započela biznis u koji je uložila šest miliona eura. Mještani su potvrdili da je zaista uložila novac, ali su naglasili da je njen otac Miodrag Ivanović zapravo jedan od suvlasnika firme.

– Da, to jeste tačno. Evo, sada kad budete krenuli, s desne strane ćete vidjeti jabuke kojima se ne vidi kraj. E, to je njihovo. Tu je Anin otac. Ali jeste ona dala novac za taj biznis – rekao je jedan komšija i dodao da se imanje vodi na oca teniserke.

Bastijanu se Krčedin tada jako svidio, pa je Ani predložio da tamo naprave kuću. Do toga ipak nije došlo, ali je voćnjak značajno napredovao.

Cijela plantaža od 125 hektara zaštićena je od vremenskih neprilika, a svako drvo uređeno je gotovo besprijekorno.