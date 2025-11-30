Marija Šerifović se povukla iz javnosti, donijela novu odluku: Slijedi novo poglavlje

Marija Šerifović je bila aktivna na društvenim mrežama i ranije je sa svojim pratiocima dijelila lijepe trenutke sa sinom. Nakon smrti oca, povukla se sa mreža. Nakon što je izgubila oca, Rajka Šerifovića, pjevačica Marija Šerifović se povukla i iz javnosti. Ipak, odlučila je da se obrati svojim pratiocima i podijeli s njima svoju tugu. U emotivnom obraćanju, Marija je istakla da je pred njom period za koji se nada da će biti šareniji, veseliji i ispunjeniji ljubavlju.

- Vi moji znate zašto me nije bilo neko vrijeme. To je život, a svako od nas voli, pati i pamti na drugačiji način. Ova škorpija je morala malo da se zatvori, kako bi sve te emocije spakovala na pravi način i vratila se onakva kakvu me je najviše volio i moj otac, a i kakva sam najbolja. Slijedi novo poglavlje. Nadam se šarenije, veselije i sa puno ljubavi za sve nas, 2. decembar je od prije dvije godine postao najvažniji datum u mom životu. Zato tada krećemo neštoooooo...... Ma jedva čekam da vidite šta! Budite uz mene! Vraćam vam se najbolja - napisala je Marija.