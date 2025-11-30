Marija Šerifović se povukla iz javnosti, donijela novu odluku: Slijedi novo poglavlje

Marija Šerifović je bila aktivna na društvenim mrežama i ranije je sa svojim pratiocima dijelila lijepe trenutke sa sinom. Nakon smrti oca, povukla se sa mreža.
Nakon što je izgubila oca, Rajka Šerifovića, pjevačica Marija Šerifović se povukla i iz javnosti. Ipak, odlučila je da se obrati svojim pratiocima i podijeli s njima svoju tugu.
U emotivnom obraćanju, Marija je istakla da je pred njom period za koji se nada da će biti šareniji, veseliji i ispunjeniji ljubavlju.
- Vi moji znate zašto me nije bilo neko vrijeme. To je život, a svako od nas voli, pati i pamti na drugačiji način. Ova škorpija je morala malo da se zatvori, kako bi sve te emocije spakovala na pravi način i vratila se onakva kakvu me je najviše volio i moj otac, a i kakva sam najbolja. Slijedi novo poglavlje. Nadam se šarenije, veselije i sa puno ljubavi za sve nas, 2. decembar je od prije dvije godine postao najvažniji datum u mom životu. Zato tada krećemo neštoooooo...... Ma jedva čekam da vidite šta! Budite uz mene! Vraćam vam se najbolja - napisala je Marija.
Pjevačica je priznala da je period iza nje bio veoma emotivan:
- Iza mene je bio jedan emotivno izazovan period. A svi mi različito pamtimo, različito patimo, različito zacjeljujemo. Zato sam ja kao prava škropija morala malo da se izolujem, okružena osobama koje volim i da budem dobro. I jesam. Moj otac je bio važna, do nedavno najvažnija muška figura u mom životu - rekla je ona.
Otac Marije Šerifović sahranjen je 12. novembra u Kragujevcu, a pjevačica je tada održala govor.
- Nedostajat ćeš svojoj omiljenoj pjevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas tata želim da znaš da sam sve uspjela da razumijem, ništa ti tata ne zamjeram, želim da znaš da ostaneš da živiš uz mene i u meni jer si ti moj dragi tata. Tata, tamo gde si sada baci pogled na nas, zapali crveni malboro, i znaj da je sve vrijedilo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku, a tvoju majku koja nas je sve voljela. Voli te tvoja kćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pjevačica Verica - piše u govoru.