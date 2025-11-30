Pjevačica govorila o pobačaju, rasplakala se na bini: Ne postoji način da se pripremite za ovo

Britanska pjevačica Džesi Džej (Jessie Jej) rasplakala se na sceni dok je izvodila novu pjesmu “Comes in Waves” sa svog albuma “Don’t Tease Me with a Good Time”, četiri godine nakon što je doživjela pobačaj.

Tokom nastupa, ona je otvoreno govorila o tugovanju i gubitku bebe iz 2021. godine.

- Danas se navršavaju četiri godine otkako sam izgubila bebu - rekla je publici.

- Ne znam da li je neko prošao kroz isto, ali ako jeste, ili ako poznajete nekoga ko jeste, stvarno je užasno - dodala je pjevačica. Ovo je nešto za šta se nikada ne možete pripremiti. Ova pjesma je za sve kojima je potreban zagrljaj. Nadam se da može pomoći drugima, kao što je meni pomogla - rekla je Džesi Džej.

Pjesma “Comes in Waves” donosi emotivne stihove.

"Dolazi u talasima, kao da se davim u ljubavi koju sam željela i koju si mi dao (…) I mrzim koliko mi nedostaje budućnost koju nikada nismo stvorili”.

Džesi je još 2021. godine na Instagramu podijelila da je tokom trećeg pregleda saznala da beba više nema otkucaje srca.

Dvije godine kasnije, u maju 2023, pjevačica je dobila sina Skaja sa partnerom.