Džejla Ramović privedena u Sjevernoj Makedoniji

Pjevačica Džejla Ramović privedena je u Sjevernoj Makedoniji tokom akcione kontrole sprovedene u Kičevu.

Ramović je, zajedno sa članovima svog benda privedena nakon što je utvrđeno da su nastupali bez potrebne radne dozvole.

Tokom pojačane kontrole ugostiteljskih objekata na magistralnom putu Kićevo–Ohrid, sprovedene u noći između 29. i 30. novembra, policijski službenici iz OVR Kićevo i RCGP Zapad ušli su u lokal u kojem je Ramović nastupala.

– U objektu su zatečeni pjevačica Džejla Ramović (23) i članovi njenog benda – K.Đ. (27), E.P. (25), F.J. (28) i I.K. (24), svi državljani Bosne i Hercegovine. Prema policijskim navodima, grupa je radila bez osigurane radne dozvole, što predstavlja prekršaj prema Zakonu o strancima – saopćili su iz SVR Ohrid.