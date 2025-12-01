Džesika Simpson pod istim krovom sa bivšim mužem: Porodica na prvom mjestu

Američka pjevačica, glumica i dizajnerica Džesika Simpson (Jessica Simpson) i njen bivši suprug Erik Džonson (Erik Johnson) ponovo su se okupili za Dan zahvalnosti, prvi put od raskida početkom godine. Iako su se razveli prije deset mjeseci, par je odlučio da praznik provede zajedno zbog dobrobiti svojih troje djece.

Simpson je dan nakon praznika viđena na aerodromu LAX, gdje je u razgovoru za TMZ potvrdila da je Erik bio prisutan.

- Naravno! To je otac moje djece. Porodica na prvom mjestu – rekla je pjevačica.

Džesika, koja je poznata i po svom poslovnom carstvu „Jessica Simpson Collection“, djelovala je raspoloženo i samouvjereno. Par se razišao zbog problema s povjerenjem i različitih životnih puteva, ali ostaju posvećeni zajedničkom roditeljstvu. Simpson je naglasila da su njihova djeca uvijek prioritet i da fokusiraju sve odluke na ono što je najbolje za njih.