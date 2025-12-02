Šerif Konjević: "Aca je naš brat, kakav je, takav je i moramo da ga podržimo "

- Svi su naučili da ja budem fin, ali k***c, ne može! Kad može Aca Lukas da psuje, što ne bih ja? Evo me sad trenutno sjedim u nekom društvu i ubismo se svi od smijeha na cijelu tu situaciju. Što se zabrane tiče, što bih dobijao bilo kakve zabrane - kazao je za Blic.rs.

Govorio je i o tome je li zabrinut da bi mu moglo biti zabranjeno nastupanje u Srbiji.

Nakon što je snimljen u lokalu gdje je pjevao društvu u kojem su nalazili i Aca Lukas i Naser Orić, oglasio se i Šerif Konjević.

Također je naveo da je Srbija njegova domovina, da u toj zemlji ima zasluge i da je ružno da ga neko nešto tako pita.

- Možemo o svemu da pričamo, ali Šerif Konjević sebi nikada nije dozvolio da pogriješi prema svojoj domovini u kojoj i živi i u kojoj mu je publika. Nema potrebe da se piše bilo šta. Ne bih ja previše sve ovo ni komentarisao - ispričao je.

Dalje se konkretno osvrnuo na fotografiju na kojoj, između ostalog, sjedi u društvu Nasera Orića i Ace Lukasa.

- Niti znam bilo šta niti ko je sjedio pored mene. Moje je da pjevam, a Acu ovako volim, a što se tiče pojedinaca drugih, ne znam ni o kome se radi. Bilo je i fudbalera to večer, ali vjerujte da mene to ne zanima.

Ja kad dođem, ja dođem da pjevam ljudima, ostalo me ne zanima. Aca je inače naš brat, kakav je, takav je i moramo da ga podržimo - kazao je.