Aco Pejović na koncertu bračnom paru otkrio spol djeteta: Publika bila oduševljena

Aco Pejović je na svom koncertu iznenadio sve prisutne kada je, na molbu jednog bračnog para, otkrio spol bebe koju očekuju. Ovaj nesvakidašnji trenutak izazvao je veliku reakciju publike i učinio događaj nezaboravnim.

Bračni par je Pejoviću prišao s papirićem na kojem je pisalo: "Aco, u trbuhu je tvoj novi fan. Molim te, reci nam spol". Ispostavilo se da je to bio rezultat prenatalnog testa koji je sadržavao informaciju o spolu djeteta, koju su roditelji željeli da saznaju upravo uz pomoć popularnog pjevača.