Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DIVNA VIJEST

Aco Pejović na koncertu bračnom paru otkrio spol djeteta: Publika bila oduševljena

Pejović je ljubazno prihvatio njihovu molbu i nastavio da pjeva držeći papir u ruci

Aco Pejović. TikTok

S. S.

2.12.2025

Aco Pejović je na svom koncertu iznenadio sve prisutne kada je, na molbu jednog bračnog para, otkrio spol bebe koju očekuju. Ovaj nesvakidašnji trenutak izazvao je veliku reakciju publike i učinio događaj nezaboravnim.

Bračni par je Pejoviću prišao s papirićem na kojem je pisalo: "Aco, u trbuhu je tvoj novi fan. Molim te, reci nam spol". Ispostavilo se da je to bio rezultat prenatalnog testa koji je sadržavao informaciju o spolu djeteta, koju su roditelji željeli da saznaju upravo uz pomoć popularnog pjevača.

Pejović je ljubazno prihvatio njihovu molbu i nastavio da pjeva držeći papir u ruci. Nakon nekoliko pjesama, uzeo je mikrofon i pročitao sadržaj papira.

- Da li je dječak ili djevojčica, au, au... Onako kako sam ti i rekao, dok nisam pročitao, djevojčica je - rekao je Pejović, dodajući da će budući roditelji biti "najsretniji ljudi na svijetu", s obzirom na to da je, kako je naveo, i sam otac tri djevojčice.

U tom trenutku publika je vrištala od oduševljenja, a bračni par je proslavio ovu vijest.

# BRAČNI PAR
# POL
# ACO PEJOVIĆ
# KONCERT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.