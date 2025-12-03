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FIFA napravila voditeljski "tim snova" za žrijeb Svjetskog prvenstva: Ovo će vrijediti gledati

Žrijeb će biti održan u John F. Kennedy Centeru u Washingtonu 5. decembra u 18:00 sati po srednjevropskom računanju vremena

Instagram

D. H.

3.12.2025

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) je danas objavila imena osoba koje će voditi svečanu ceremoniju žrijebanja grupa za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Žrijeb će biti održan u John F. Kennedy Centeru u Washingtonu 5. decembra u 18:00 sati po srednjevropskom računanju vremena, a FIFA se potrudila da sama ceremonija protekne u glamuru.

Tako je danas objavljeno da će program voditi čuveni njemački supermodel Heidi Klum, a društvo će joj praviti američki glumci Kevin Hart i Danny Ramirez.

Za Klum će ovo biti drugi put da je voditeljica žrijeba za jedno Svjetsko prvenstvo. Ona je bila zaštitno lice SP-a u njenoj domovini prije 20 godina kada je vodila program žrijeba za Mundijal 2006. godine.

FIFA se potrudila i da muzički program tokom žrijeba bude spektakularan.

Tako će uživo nastupiti Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger i Robbie Williams, a otkriveno je i da će po završetku žrijebanja nastupiti Village People koji će otpjevati svoj najveći hit "Y.M.C.A.".

Podsjetimo, u žrijebu za Svjetsko prvenstvo učestvovat će i Bosna i Hercegovina koja će biti dio listića na kojem će pisati "Pobjednik evropskog baraža 1" zajedno sa selekcijama Italije, Velsa i Sjeverne Irske.

# FIFA
# HEIDI KLUM
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