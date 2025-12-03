Lukas izvrijeđao Eleka: Zašto si poslao skupocjeni poklon Oriću, znam da za to zna Dodik

To je uslijedilo nakon što je Lukasu otkazan koncert na Jahorini. Tokom video obraćanja, Lukas je rekao kako je Elek desna ruka lidera SNSD-a Milorada Dodika i njegov prvi operativac na Jahorini.

- Upravo je on otkazao nama koncert na Jahorini, naravno uz pomoć svog velikog predsjednika. To je jedna lopurda koja je zvala mog menadžera i pokušala da ga potkupi za novac, da on pošalje nekog drugog pjevača, a da te karte koje su kupljene za mene ostanu ljudima za nekog drugog pjevača. To je klasična krađa. To mu neće proći i za to ćemo ih tužiti - poručio je Lukas.

Ipak, dodao je da ima ispričati nešto drugo što je, kako je naveo, mnogo bitnije.

- Elek, reče tvoj šef da sam ja duboko povrijedio osjećanja naroda u RS-u zato što se Naser Orić slikao sa mnom. Da li bi tom duboko povrijeđenom narodu objasnio, ti koji glumiš patriotizam, šta znači poklon sutradan Naseru Oriću poslan po kuriru u obliku najskupljeg Macallana, starog 18 godina, i nekoliko kubanskih cigareta u znak prijateljstva. Da li bi Elek objasnio narodu zašto si ti sutradan poslao svom prijatelju, a ja stvarno podržavam prijateljstva među ljudima, ali samo objasni koji je povod i to je sve super. Kaži 'to je moj drug, prijatelj'. Pošto si zbog slike s istim čovjekom Aci Lukasu otkazao koncert - rekao je Lukas.