Društvene mreže gore zbog Saše Mirkovića i Velibora Popovića: Nakon nekoliko mjeseci od tučnjave u Zagrebu izašla je "Hrabro, s leđa"

Pjesma pod nazivom „Hrabro... s leđa“ pojavila se na društvenim mrežama, a direktno je povezana sa incidentom koji je u maju 2025. potresao regionalnu javnost, kada je osnivač Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković brutalno pretučen u Zagrebu.

Prema njegovim riječima, fizički obračun dogodio se iznenada i bez ikakvog povoda, a za napad je tad javno optužio estradnog menadžera Velibora Popovića Popa.

Nova pjesma, koja je sada procurila na internet, tematski se, prema mišljenju publike, nadovezuje upravo na taj događaj. Naziv mnogi tumače kao metaforički komentar na ono što je Mirković tada doživio, dok se u atmosferi pjesme prepoznaje emocija, gorčina i želja da se lično iskustvo pretoči u umjetnički izraz.