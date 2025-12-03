Društvene mreže gore zbog Saše Mirkovića i Velibora Popovića: Nakon nekoliko mjeseci od tučnjave u Zagrebu izašla je "Hrabro, s leđa"

Pjesma pod nazivom „Hrabro... s leđa“ pojavila se na društvenim mrežama, a direktno je povezana sa incidentom koji je u maju 2025. potresao regionalnu javnost, kada je osnivač Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković brutalno pretučen u Zagrebu.
Prema njegovim riječima, fizički obračun dogodio se iznenada i bez ikakvog povoda, a za napad je tad javno optužio estradnog menadžera Velibora Popovića Popa.
Nova pjesma, koja je sada procurila na internet, tematski se, prema mišljenju publike, nadovezuje upravo na taj događaj. Naziv mnogi tumače kao metaforički komentar na ono što je Mirković tada doživio, dok se u atmosferi pjesme prepoznaje emocija, gorčina i želja da se lično iskustvo pretoči u umjetnički izraz.
"To je pokušaj ubistva"
Podsjetimo, Saša Mirković je detaljno za Kurir detaljno opisao kako je došlo do napada.
- To je pokušaj ubistva od strane Velibora Popovića Popa. Napao me je s leđa u Zagrebu. Trenutno ne mogu da razgovaram, vode me na Rebro kliniku na snimanje - poručio je Saša Mirković za Kurir.
Otkrio šta se dešavalo u noći u oči napada
Podsjetimo, Goran Ratković Rale se tad oglasio za Kurir i otkrio nam je da je zajedno s Mirkovićem, bio na Aninom koncertu, međutim, Mirković je otišao pre njih.
- Saša je bio je sa nama na nastupu, sve je bilo fantastično, više stotina ljudi je ostalo ispred, toliko je interesovanje bilo. Sjajno smo se provodili i uživali u večeri, međutim negdje oko četiri poslije ponoći Mirković je otišao. Mi smo ostali još neko vrijeme u klubu. Nismo ni slutili da će se ovako nešto desiti. Mi nismo bili tu kad se to desilo, ali nam je jako žao što nije sačekao sat vremena da zajedno svi krenemo, jer tad sigurno ne bi došlo do ovoga. Najteže je palo Aninom obezbjeđenju, oni ne mogu da prežale što nisu pošli sa njim. Za incident smo čuli preko novina. Inače Saša je izuzetno korektan prema svim svojim saradnicima tako da ne vjerujem da je razlog za sukob bio profesionalan nego privatan- rekao je kompozitor.